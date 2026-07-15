Geral
Cacique Raoni tem alta hospitalar
Líder dos Kayapó estava internado em SP desde início de junho
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/07/2026 - 18:17
São Paulo
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O cacique Kayapó Raoni Metuktire, de 93 anos, recebeu alta do Hospital São Paulo, na capital paulista.
Ele foi internado na unidade em 19 de junho, vindo de Sinop (MT), após atendimento em hospital local. O quadro inicial era de obstrução intestinal e pneumonia aspirativa, iniciado em 15 de junho.
No hospital, Raoni passou por cirurgia no dia 20 de junho e dois procedimentos para conter hemorragias digestivas, a última em 10 de julho.
Com quadro clínico estável desde então, foi liberado na manhã de hoje (15).
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