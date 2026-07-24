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Defesa Civil reconhece situação de emergência em 17 municípios do RS

Portaria contempla cidades atingidas por tempestades e vendavais
Agência Brasil
Publicado em 24/07/2026 - 09:19
Brasília
Eldorado do Sul (RS), 13/07/2026 - A Defesa Civil de Porto Alegre segue mobilizada em apoio ao município de Eldorado do Sul, atingido por um forte temporal com granizo e vendaval, que levou à decretação de Situação de Emergência.. Foto: Defesa Civil POA/Divulgação
© Defesa Civil POA/Divulgação

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 17 municípios do Rio Grande do Sul afetados por tempestades e vendavais neste mês de julho. 

De acordo com a Portaria nº 2.382, publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União, a maior parte das localidades foi atingida por chuvas intensas. Entre as cidades afetadas estão Áurea, Braga, Constantina, Dois Irmãos das Missões, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas e Humaitá. Veja aqui a lista completa.

Dos 17 municípios contemplados, 16 registraram esse tipo de desastre. Apenas Eldorado do Sul teve a situação de emergência reconhecida em razão de vendaval.

Recursos

Com o reconhecimento da situação de emergência pelo governo federal, as prefeituras podem solicitar recursos da União para ações de defesa civil. 

Os repasses podem ser destinados a medidas de assistência à população afetada, como compra de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, kits de higiene e limpeza, além de ações de restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas.

Memória

Desde o início de junho, o Rio Grande do Sul é atingido por temporais. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cerca de 140 municípios reportaram danos em consequência de inundações. Em Eldorado do Sul, os vendavais deixaram mais de 720 desabrigados.

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Edição:
Talita Cavalcante
chuvas Rio Grande do Sul Diário Oficial da União
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