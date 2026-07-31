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FAB intercepta aeronave suspeita vinda da Bolívia

Avião não tinha plano de voo e não fez contato com órgãos de controle
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 18:21
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - FAB intercepta aeronave suspeita oriunda da Bolívia. Foto: FAB
© FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nesta sexta-feira (31), um avião suspeito vindo da Bolívia. Após uma série de tentativas de comunicação com a aeronave de pequeno porte, os caças da FAB dispararam contra ela, com o objetivo de danificar o equipamento e forçar a aterrissagem.

“Devido à falta de colaboração da aeronave interceptada, que descumpriu recorrentemente as ordens da Defesa Aeroespacial, foi realizada a medida de Tiro de Detenção (TDE) — última etapa das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo, destinada a impedir a continuidade do voo”, informou a corporação.

Foram usados dois caças A-29 Super Tucano na aproximação. A aeronave não tinha plano de voo, não havia feito contato com os órgãos de controle de tráfego e não tinha matrícula identificada. Foram essas características que a classificaram como suspeita.

O avião realizou um pouso forçado a cerca de 200 km ao norte de Campo Grande (MS). Quando a polícia chegou ao local, de helicóptero, o avião já estava abandonado

Brasília - 31/07/2026 - FAB intercepta aeronave suspeita oriunda da Bolívia. Foto: FAB
FAB intercepta aeronave suspeita oriunda da Bolívia. Foto: FAB - FAB
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Edição:
Aline Leal
FAB. Força Aérea Brasileira Avião Boliviano
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