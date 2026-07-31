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Festival gastronômico leva culinária de 60 países a SP neste sábado

Evento é gratuito e terá apresentações musicais
Matheus Crobelatti* – Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 14:30
São Paulo
Festival de gastronomia em São Paulo, no estacionamento do estádio do Pacaembu . Foto: Divulgação/Cola em Sampa
© Divulgação/Cola em Sampa

O centro da cidade de São Paulo recebe neste sábado (1) e domingo (2) o Festival Comidas e Músicas do Mundo. Do Brasil ao Nepal, da América a Ásia, passando por todos os continentes, o evento reúne mais de 400 pratos típicos na Praça Charles Miller, na Zona Oeste, em frente ao estádio do Pacaembu.

O festival gratuito é realizado pela Cola em Sampa e conta com a gastronomia e a cultura de 60 países que, muitas vezes, são desconhecidas pelo público brasileiro. A programação conta com receitas típicas da culinária da Jamaica, Tunísia, Malásia, Índia e vários outros países.

Além da gastronomia, o público poderá conferir a apresentações musicais e culturais inspiradas nas diferentes regiões do mundo, peças de artesanato internacional e costumes que refletem a riqueza e a identidade de cada povo.

A cofundadora do Cola em Sampa, Priscila Arantes, destaca que o evento busca proporcionar uma verdadeira volta ao mundo sem sair de São Paulo.

“O festival foi criado para aproximar culturas, despertar a curiosidade do público por sabores pouco conhecidos e mostrar que a gastronomia é uma das formas mais bonitas de conectar pessoas. Cada estande conta uma história, preserva tradições e convida o visitante a viver uma experiência única”, explica.

O festival começa às 11h e vai até 21h, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. A entrada é gratuita e é permitido levar seu animal de estimação.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Edição:
Denise Griesinger
Gastronomia Festival Comidas e Músicas do Mundo
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