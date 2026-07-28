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Garis suspendem coleta de lixo em bairro de SP após morte de colega

Diego Silva foi atropelado por motorista embriagado
Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 12:02
São Paulo
Coleta de Lixo . Foto: lotharnahler/ Adobe Stock
© lotharnahler/ Adobe Stock

O serviço de coleta de lixo foi suspenso na noite desta segunda-feira (27) na zona norte da cidade de São Paulo em protesto pela morte do gari Diego Rafael da Silva, atropelado e morto durante seu horário de trabalho no domingo (26).

O funcionário da Loga, concessionária responsável pela coleta, foi atropelado por um motorista que estava embriagado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O atropelamento aconteceu no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital.

A concessionária informou, por meio de nota, que “devido à comoção gerada pelo falecimento do colaborador Diego Rafael da Silva, as equipes de coleta paralisaram as atividades de coleta comum e de materiais recicláveis nas vias atendidas pela frequência de coleta da segunda-feira (27), no período noturno”.

Ainda segundo informações da empresa, os serviços serão retomados “gradualmente e normalizados” até quarta-feira (29).

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista que atropelou Diego tem 53 anos de idade e apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento do atropelamento. 

O homem fez o teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool em seu organismo acima do limite previsto em lei.

O motorista foi preso em flagrante por homicídio e está preso no 7º Distrito Policial, no bairro da Lapa.

Saiba mais sobre o caso na reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Edição:
Fernando Fraga
Gari Atropelamento Loga Coleta de Lixo Multimídia
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