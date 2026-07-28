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Holandês morre durante passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu

Turista estava em passeio privado quando o barco virou
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 19:54
Rio de Janeiro
Foz do Iguaçu - 28/07/2026 - Passeio é um dos mais tradicionais em Foz do Iguaçu - Foto: Macuco Safari/Divulgação
© Macuco Safari/Divulgação

Um holandês de 26 anos morreu nesta terça-feira (28) quando participava de um passeio de barco nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Quando o barco virou, o turista estava acompanhado de cinco familiares, além de dois tripulantes, todos resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

O barco de turismo pertence à empresa Ilha do Sol, agência de viagens responsável pelo passeio Macuco Safari.  O contrato de concessão para passeios pelas Cataratas foi celebrado em janeiro de 2010 entre a empresa e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que o turista sofreu afogamento que evoluiu para parada cardiorrespiratória. 

As outras vítimas foram atendidas no local pela equipe do parque e depois encaminhadas ao hospital no Porto Seco do Kattamaram, para onde foram encaminhados também o piloto e o co-piloto do barco. Todos estão fora de perigo.

Os holandeses chegaram ao Brasil nesta segunda-feira (27) e iriam retornar para a Holanda no próximo dia 30.

ICMBio

Em nota, o ICMBio lamentou a morte e anunciou a suspensão do Passeio do Macuco por três dias, a partir desta quarta-feira (29).

A nota diz que o caso envolveu uma família que estava em um passeio privativo e que o resgate e a assistência aos turistas foram feitos de forma imediata.

Como fiscal do contrato, o ICMBio verificou que toda a documentação relacionada à concessionária Ilha do Sol está regular e que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Empresa

Em nota, a Ilha do Sol manifestou pesar pelo falecimento do jovem e disse que presta assistência às vítimas e que colabora com as investigações..

A empresa disse ainda que atua há 35 anos no Parque Nacional do Iguaçu e que tem todas as certificações e licenças necessárias para operar.

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Edição:
Aline Leal
Foz do Iguaçu Passeio Macuco Safari Turista Holandês
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