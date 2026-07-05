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Internado, cacique Raoni tem saúde estável e respira sem aparelhos

Líder indígena está na UTI do hospital São Paulo
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/07/2026 - 12:06
São Paulo
Brasília - O cacique Raoni Metuktire durante cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Indigenista, concedida a autoridades públicas e cidadãos que se destacaram na luta em favor dos povos indígenas brasileiros (Marcelo Camargo
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp). Segundo o boletim médico do hospital, o estado de saúde dele é estável.

O cacique está sem febre, respira sem ajuda de ventilação mecânica e está aceitando melhor a alimentação via oral. mas usa um dreno no tórax

Raoni deu entrada no Hospital São Paulo no último dia 19 com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Foi submetido à cirurgia de desobstrução no dia 20, para manutenção do trânsito intestinal.

Segundo o boletim médico, divulgado na tarde deste sábado (4), na última terça-feira (30) apresentou hemorragia digestiva, já controlada. 

Raoni chegou a São Paulo após ser transferido do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, norte de Mato Grosso, onde estava sendo tratado desde o dia 14 de junho.

O tratamento está sendo acompanhado e conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação equipe médica.

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Edição:
Aline Leal
Cacique Raoni Hospital São Paulo
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