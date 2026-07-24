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Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

Transporte público passou por manhã de caos nessa quinta-feira (23)
Matheus Crobelatti*
Publicado em 24/07/2026 - 12:23
São Paulo
Linha 8 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, operada pela ViaMobilidade, na estação Domingos de Moraes.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

As linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do transporte metropolitano de São Paulo funcionam normalmente nesta sexta-feira (24). O funcionamento dos trens voltou a ser feito pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) após falhas da concessionária Trivia Trens, que assumiu as linhas no início desta semana após privatização. É a primeira vez que esse tipo de intervenção ocorre em São Paulo.

A manhã dessa quinta-feira (23) foi caótica para os paulistanos, em decorrência da paralisação dos trens logo no início da manhã após problemas de energia. Uma das composições foi atingida por um incêndio nas proximidades da estação Bresser-Mooca. Os problemas causaram superlotação nas estações, principalmente da zona leste. 

Com todas as falhas verificadas, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e o Governo do Estado determinaram que a CPTM retomasse a operação das linhas por até 90 dias.

Segundo o governo estadual e a Artesp, a medida foi tomada para “garantir a qualidade do serviço e prevenir falhas como as registradas nos primeiros dias de operação assistida sob responsabilidade da operadora”.

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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Edição:
Talita Cavalcante
CPTM São Paulo transporte público Multimídia
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