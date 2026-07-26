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Maior evento científico da América Latina começa neste domingo

Reunião anual da SBPC espera a presença de 50 mil pessoas
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/07/2026 - 07:45
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 24/07/2026 – Tenda que abrigará parte da programação da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói(RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC) realiza, deste domingo (26) até o próximo sábado (1), a 78ª reunião anual, considerada o maior encontro científico da América Latina. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para participar de mais de 250 atividades no campus da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O tema escolhido para o evento deste ano é Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão. 

De acordo com a diretora da SBPC, Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, a escolha do tema está alinhada à visão da ciência como ferramenta de transformação da sociedade

"Este é um ano extremamente importante, com as eleições, em que a gente está pensando no futuro. E sem ciência, não existe um futuro que vá trazer desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, porque a ciência está envolvida com todas as áreas, desde segurança alimentar a sustentabilidade, saúde. E todas essas áreas estão contempladas aqui", disse.

A programação científica trará cerca de 500 palestrantes, de 23 estados, incluindo grandes nomes da ciência. As conferências, mesas-redondas e sessões especiais transitarão por cerca de 20 trilhas temáticas, que ligam diversas áreas do conhecimento ao tema principal. 

Rio de Janeiro (RJ), 24/07/2026 – A secretária-geral da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Andrea Macedo durante apresentação da programação da 78ª Reunião Anual da entidade, que acontece na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Coordenadora da SBPC, Andrea Macedo, diz que papel da reunião é o de promover, provocar, inspirar e divulgar um mundo melhor - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A coordenadora geral do evento, Andrea Macedo, disse que as discussões englobam desde inteligência artificial até a exploração de terras raras. 

"A SBPC sempre teve esse papel de provocar transformações e debater qual país a gente deseja. O papel da reunião, mais do que qualquer outro, é de promover, provocar, inspirar e divulgar um mundo melhor", afirmou.

E para fazer jus ao lema Ciências para todos, a programação contempla não apenas atividades acadêmicas, mas também apresentações culturais, exposições e espaços de divulgação da ciência para a população em geral. 

O reitor da UFF, Antônio Claudio Lucas da Nóbrega, reforça que o campus estará de portas abertas e toda a programação é gratuita. 

"Esse aspecto da inclusão da população é fundamental, não somente para que as pessoas compreendam o papel da ciência e tecnologia na sua vida cotidiana, mas que também possam ser soberanos como indivíduos e contribuir com o país soberano através do conhecimento", disse.

Dentro dessa proposta, três espaços se destacam. A ExpoT&C com 69 expositores, incluindo universidades, institutos de pesquisa e museus para apresentar iniciativas inovadoras. 

Na área reservada para a SBPC Cultural, se concentrarão as apresentações de música, teatro e outras exposições artísticas. 

A tenda SBPC Jovem promoverá uma grande feira de ciências com oficinas e atividades interativas, voltadas principalmente para estudantes e professores da educação básica. Alunos e profissionais das escolas públicas municipais de Niterói já têm presença garantida. 

Rio de Janeiro (RJ), 24/07/2026 – O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega durante apresentação da programação da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no campus da universidade, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio da Nóbrega, ressalta que a inclusão da população no evento é fundamental para que as pessoas compreendam o papel da ciência e tecnologia na sua vida cotidiana - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O ponto alto de participação da comunidade é o Dia da Família na Ciência, tradicionalmente realizado no último dia da reunião, sábado, quando o público poderá participar de diversas atividades especialmente planejadas para aproximar pessoas de todas as idades da produção científica brasileira. 

O evento terá ainda dois espaços dedicados a discussões de gênero, diversidade e equidade e aos saberes afro, indígenas e de comunidades tradicionais. 

Na manhã de segunda-feira (27), os participantes farão um ato contra o feminicídio, reafirmando o compromisso da comunidade científica com o combate à violência contra as mulheres. 

Para facilitar a participação de todos, pessoas com deficiência poderão contar com centrais de acessibilidade espalhadas pelo campus, além de recursos como carros de transporte para pessoas com mobilidade reduzida, materiais em braile e espaços de regulação para neuroatípicos.  

"Todas as pessoas têm direito a experimentar a ciência, praticar ciência e se beneficiar dela. À medida que você tem olhares diferentes, histórias de vidas diferentes, os problemas complexos passam a ser abordados de maneira mais ampla. Então também é um exercício para responder melhor aos desafios do país", enfatiza o reitor da UFF. 

Durante a reunião, a SBPC também vai divulgar o documento Vozes da Ciência - O Brasil que queremos, com 117 propostas da comunidade científica para os candidatos que vão disputar a eleição deste ano, em todas as esferas de poder. 

Rio de Janeiro (RJ), 24/07/2026 – A diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ana Tereza Vasconcelos durante apresentação da programação da 78ª Reunião Anual da entidade, que acontece na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Diretora da SBPC, Ana Tereza Vasconcelos, fala sobre documento com 117 propostas da comunidade científica para os candidatos às eleições -  Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

"Foram cinco meses de trabalho, em que nós organizamos debates com pesquisadores de todo o país. Aqui a gente tem uma síntese do que acreditamos ser mais importante para termos um país com desenvolvimento social, científico, político e econômico", resume a diretora da entidade, Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos. 

Serviço

Encontro nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

Abertura oficial: 26 de julho

Programação científica e cultural: 27 de julho a 1 de agosto

Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense - Niterói (RJ)

Entrada gratuita

Inscrições e informações no site da SBPC

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