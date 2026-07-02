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Marina Silva recebe maior condecoração da França em Brasília

Legião de Honra reconhece atuação em defesa do meio ambiente
Luiz Cláudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 22:29
Brasília
Brasília (DF), 01/04/2026 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia (PNDBio), que marca uma virada na estratégia de desenvolvimento do país ao posicionar a biodiversidade como ativo econômico. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu nesta terça-feira (1º), na Embaixada da França, em Brasília, a insígnia de Cavaleira da Ordem Nacional da Legião de Honra, a mais alta condecoração da República Francesa.

A solenidade contou com a presença do ministro da Europa e dos Assuntos Exteriores da França, Jean-Noël Barrot. Segundo a embaixada, a homenagem reconhece a trajetória de mais de três décadas de Marina em defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, além de sua atuação no enfrentamento das mudanças climáticas.

Marina Silva disse que recebeu a honraria como um reconhecimento ao trabalho realizado pelo Brasil que, nos governos do presidente Lula, reconstruiu e fortaleceu sua política ambiental e climática. 

 “Os resultados alcançados nesse período pertencem ao povo brasileiro e às instituições do Estado”, disse.
 

Brasília (DF), 01/04/2026 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, e o secretário-executivo do ministério, João Paulo Capobianco, dão entrevista coletiva, às 14h, no MMA Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Marina Silva, e o secretário-executivo do ministério, João Paulo Capobianco, por Valter Campanato/Agência Brasil

Legião de Honra

A insígnia foi criada por Napoleão Bonaparte em 1802 e tem como objetivo homenagear mulheres e homens que, por meio de sua coragem, talento, dedicação ou realizações excepcionais, prestaram serviços importantes à França. 

Ao longo de seus mais de 200 anos de história, a Legião de Honra foi concedida a personalidades como Louis Pasteur e Marie Curie. 

Entre as personalidades brasileiras condecoradas com a Legião de Honra estão os presidentes Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, além de figuras como Gilberto Gil, Oscar Niemeyer e Paulo Coelho.

Edição:
Maiana Diniz
Marina Silva França legião honra reconhecimento insígnia medalha
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