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Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 42 milhões

Os números sorteados foram 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58
Agência Brasil
Publicado em 19/07/2026 - 13:22
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.033 da Mega-Sena, sorteadas neste domingo (19). 

Os números sorteados foram 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58.

Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na terça-feira (21), está estimado em R$ 42 milhões.

A quina teve 34 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 59.283,30. Já a quadra registrou 2.901 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.145,28.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

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Mega-Sena acumula para R$ 35 milhões; confira os números sorteados
Edição:
Érica Santana
Mega Sena Sorteio Números apostas concurso 3.033 Caixa Econômica Federal
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