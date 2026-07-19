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Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 42 milhões
Os números sorteados foram 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58
Agência Brasil
Publicado em 19/07/2026 - 13:22
Brasília
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Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.033 da Mega-Sena, sorteadas neste domingo (19).
Os números sorteados foram 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58.
Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na terça-feira (21), está estimado em R$ 42 milhões.
A quina teve 34 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 59.283,30. Já a quadra registrou 2.901 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.145,28.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
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