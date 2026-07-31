Geral
Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões
Dezenas sorteadas foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50
Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 22:06
Brasília - DF
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (1º).
As dezenas sorteadas foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50.
- 41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 64.733,96 cada;
- 2.549 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.716,31 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1º), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Geral Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões
qui, 30/07/2026 - 22:06
Justiça Justiça mantém suspensão de obras de tirolesa no Pão de Açúcar
qui, 30/07/2026 - 22:01
Educação Confira a lista de pré-selecionados para o Fies do 2º semestre
qui, 30/07/2026 - 21:16
Internacional Tarifas dos EUA são inconsistentes com regras da OMC, diz Brasil
qui, 30/07/2026 - 20:20
Internacional Migrantes cruzam fronteira e entram em Ceuta; militares são acionados
qui, 30/07/2026 - 20:12
Política PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula
qui, 30/07/2026 - 20:09