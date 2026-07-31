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Geral

Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões

Dezenas sorteadas foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50
Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 22:06
Brasília - DF
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (1º).

As dezenas sorteadas foram: 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50.

- 41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 64.733,96 cada;

- 2.549 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.716,31 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1º), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Edição:
Maiana Diniz
Mega-Sena acumulou 100 milhões
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