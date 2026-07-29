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Mega-Sena acumula para R$ 86 milhões; confira os números sorteados
Números sorteados são: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54
Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 21:38
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.037 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54
- 38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.121,17 cada
- 3.447 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.147,01 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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