logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 07/07/2026 - 08:15
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.028 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 38 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 3.028 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Foz do rio Doce, distrito de Regência
Meio Ambiente Pescadores artesanais começam a receber seguro-defeso retroativo
ter, 07/07/2026 - 10:29
Placa de farmácia indica temperatura de 37 graus Celsius em Paris em meio a onda de calor na França 19 de junho de 2026 REUTERS/Alice Sacco
Internacional OMS: Europa pode enfrentar “semanas mais mortais” com onda de calor
ter, 07/07/2026 - 10:01
07/07/2026 - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em operação de março de 2026 — Foto: Divulgação/MP-SP
Justiça MP combate fraudes em licitações da prefeitura de São Paulo
ter, 07/07/2026 - 09:35
Cortejo fúnebre do falecido líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei 7 de julho de 2026 Mehdi Khezrian/ISNA/via WANA via REUTERS
Internacional Petroleiros são atingidos em Ormuz; no Irã, funeral reúne milhões
ter, 07/07/2026 - 09:17
Emergency personnel work as smoke and fire rise at the site where explosive devices blew up near a hotel where French President Emmanuel Macron was meant to be staying, in Damascus, Syria, in this screengrab obtained from a video, July 7, 2026. REUTERS/Yamam Al Shaar TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Ataque a bomba abala Damasco durante visita de Macron
ter, 07/07/2026 - 08:56
Brasília - Às vésperas da Páscoa, lojas em Brasília vendem ovos de páscoa (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia Mania nacional, consumo de chocolate tende a crescer no país
ter, 07/07/2026 - 08:28
Ver mais seta para baixo