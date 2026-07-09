logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 08:43
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.029 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 45 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 3.029 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A heavy machinery operates to clear debris at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Internacional Número de mortos pelos terremotos na Venezuela sobe para 3.811
qui, 09/07/2026 - 09:18
Pedestres se protegem da chuva no bairro da Liberdade durante frente fria na capital.
Cultura Exposição no Museu do Ipiranga lembra história do bairro da Liberdade
qui, 09/07/2026 - 08:55
Alunos da escola estadual Raymundo Sá, no município de Autazes, interagem virtualmente com professores e alunos durante aula a distância produzida no Centro Nacional de Mídias de Educação.
Direitos Humanos Inclusão digital no Brasil é feita pela metade, mostra pesquisa 
qui, 09/07/2026 - 08:48
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões nesta quinta-feira
qui, 09/07/2026 - 08:43
O ex-prefeito em Belford Roxo Márcio Canella. Foto: Marcio Canella/ Instagram
Justiça Ex-prefeito de Belford Roxo permanecerá preso à disposição da Justiça
qui, 09/07/2026 - 08:28
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Bombeiros do Rio lançam Plano de Contingência para impactos do El Niño
qui, 09/07/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo