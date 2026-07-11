Geral
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 11/07/2026 - 06:01
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 3.030 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 20 milhões.
Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Mais notícias
Esportes Sábado de Copa do Mundo tem duelo de artilheiros e Messi em campo
sab, 11/07/2026 - 06:02
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões neste sábado
sab, 11/07/2026 - 06:01
Internacional EUA impõem novas sanções relacionadas ao Irã
sex, 10/07/2026 - 20:46
Educação ITA recebe inscrições para o vestibular de 2027 até domingo
sex, 10/07/2026 - 20:30
Esportes Mirando recordes de todos os tipos, França amplia status de favorita
sex, 10/07/2026 - 20:28
Internacional Presidente da Venezuela agradece apoio do Brasil
sex, 10/07/2026 - 20:09