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Ministério Público faz operação em SP contra PCC e tribunais do crimes

São cumpridos 18 mandados de prisão e de busca e apreensão
Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 09:03
São Paulo
07/07/2026 - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em operação de março de 2026 — Foto: Divulgação/MP-SP
© Divulgação/MP-SP

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), faz na manhã desta terça-feira (21) operação de busca e apreensão contra operadores financeiros que atuam para favorecer o Primeiro Comando da Capital (PCC)

São cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ao todo, 57 policiais militares e 19 viaturas dão apoio à operação. Cerca de R$ 10 milhões foram bloqueados.

Após investigações, as autoridades constataram que os suspeitos fizeram transferências bancárias e usaram empresas e contas de terceiros para movimentar recursos a integrantes da facção criminosa.

O Ministério Público investiga também a participação dos suspeitos em reuniões conhecidas como “tribunais do crime”, feitas pelo PCC.

Já foram determinadas pela Justiça paulista o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, a apreensão de imóveis e veículos e ainda o sequestro de bens dos investigados.

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Edição:
Talita Cavalcante
São Paulo PCC MPSP
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