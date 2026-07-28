Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas

Uma nova onda de tempestades, acompanhada de granizo e fortes rajadas de vento, voltou a atingir o Rio Grande do Sul desde o último domingo (25). Ao menos seis municípios foram atingidos e 20 pessoas ficaram desalojadas em Cachoeira do Sul, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil estadual.

Foram registrados corte de energia, queda de árvores, destelhamento de centenas de casas e alagamentos nessas cidades.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que uma frente fria prevista para se deslocar pelo Oceano Atlântico, próximo à Região Sul, nesta terça-feira (28), favorece a redução da pressão atmosférica e contribui para a formação nuvens, chuvas e temporais, desde o Paraguai até o Rio Grande do Sul.

Em quase todo o estado, há aviso vermelho de grande perigo para acumulados de chuva que podem superar 100 milímetros em 24 horas, além de aviso laranja de perigo para tempestades, incluindo queda de granizo. Está previsto ainda aumento dos ventos sobre o Sul do Brasil.

Segundo o Inmet, na quarta-feira (29), as áreas de instabilidade avançam para o norte, alcançando o Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul, enquanto permanecem as condições para chuva e trovoadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essas regiões seguem sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.