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Operação em Costa Barros, no RJ, tem ônibus feitos de barricada

Dezenove escolas da Zona Norte foram afetadas
Agência Brasil
Publicado em 13/07/2026 - 13:56
Rio de Janeiro

A Polícia Militar, por meio do 41º BPM (Irajá), fez operação na manhã desta segunda-feira (13), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, para reprimir os roubos de cargas e de veículos registrados na região, além de promover a retirada de barricadas. Três ônibus foram usados como barricadas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, 19 unidades escolares foram impactadas.

“Durante o ingresso das equipes na comunidade, criminosos utilizaram ônibus para bloquear vias de acesso e atearam fogo em objetos usados como barricadas. De imediato, equipes policiais foram deslocadas para os locais com o objetivo de desobstruir as vias e restabelecer a circulação de veículos na região”, disse a Polícia Militar.


Os policiais também atuaram na busca por veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de delitos.

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Edição:
Érica Santana
polícia Rio de Janeiro Complexo da Pedreira Costa Barros escolas zona norte
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