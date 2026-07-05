logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação Lei Seca promove ações educativas durante jogo do Brasil

Governo do Rio distribui equipes em regiões com mais torcedores
Cristina Índio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/07/2026 - 15:03
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 05/07/2026 – Ações da Lei Seca durante o jogo da seleção. Foto: Magno Segllia/Divulgação
© Magno Segllia/Divulgação

A Operação Lei Seca ampliou as ações de educação para o trânsito e de fiscalização, neste domingo (5), que vão ocorrer durante o jogo da seleção brasileira contra a Noruega na Copa do Mundo.

Os agentes estarão na capital e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O reforço é em consequência da “expectativa de aumento na circulação de pessoas para acompanhar a partida”.

A FIFA Fan Fest, em Copacabana; a Festa do Alzirão, na Tijuca; e o Festival Cerveja Rio, no Aterro do Flamengo, receberão três equipes de educação para o trânsito. Enquanto as ações estiverem sendo feitas, os agentes distribuirão materiais informativos e serão promovidas ações de conscientização sobre os riscos da combinação de álcool com direção.

Cerca de 10 equipes de fiscalização estão mobilizadas em diferentes pontos da capital, da Região Metropolitana e do interior do Estado. O esquema faz parte do planejamento da Operação Lei Seca em datas de grande movimentação de pessoas. A intenção é prevenir a combinação de álcool e direção, para que a mobilização de torcedores possa ocorrer com um trânsito mais seguro.

“A Operação Lei Seca orienta os motoristas a planejarem o deslocamento com antecedência e, caso consumam bebida alcoólica, optem por transporte por aplicativo, táxi, transporte público ou por um motorista que não tenha ingerido álcool”, informou em nota.  

Relacionadas
Jogadores da seleção brasileira comemoram vitória na Copa do Mundo 2026
Brasil mira fim de tabus contra Noruega e europeus em Copas do Mundo
Técnico Ancelotti durante treino da seleção brasileira nos Estados Unidos
Ancelotti dá pista de Martinelli para vaga de Paquetá contra Noruega
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - July 4, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to players during training IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Brasil faz último treino antes de encarar Noruega pelas oitavas
Edição:
Aline Leal
Lei Seca Copa do Mundo 2026 Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/07/2026 – Ações da Lei Seca durante o jogo da seleção. Foto: Magno Segllia/Divulgação
Geral Operação Lei Seca promove ações educativas durante jogo do Brasil
dom, 05/07/2026 - 15:03
Torcedores comemoram gols do Brasil contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2022, no Fifa Fan Festival, em Copacabana, no Rio de Janeiro
Esportes PM reforça a segurança em pontos de concentração de torcedores no Rio
dom, 05/07/2026 - 14:41
Foto do falecido líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, em Teerã 29 de maio de 2026 Majid Asgaripour/WANA via REUTERS
Internacional Mojtaba Khamenei, novo líder iraniano, não vai a funeral de seu pai
dom, 05/07/2026 - 14:39
New York Police Department officers gather after alleged gunfire was heard in Times Square, in New York City, U.S., June 18, 2026. Picture taken with a phone. REUTERS/Andrew Hofstetter
Internacional Ao menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram baleadas em NY
dom, 05/07/2026 - 14:07
Brasília (DF), 05/07/2026 – Conferência Internacional de Bandas Sinfônicas. Foto: Karoline Lamblet/Divulgação
Cultura Concerto de banda em igreja no Rio chama atenção para encontro mundial
dom, 05/07/2026 - 13:23
Apresentação do grupo Nova Orquestra, durante o Prêmio Rádio MEC 2022, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro
Cultura Rio de Janeiro sedia encontro mundial de bandas sinfônicas em julho
dom, 05/07/2026 - 12:41
Ver mais seta para baixo