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Parreira apresenta melhora e pode deixar UTI até o final de semana

Ex-técnico está internado no Rio de Janeiro desde o mês passado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/07/2026 - 20:00
Rio de Janeiro
Carlos Alberto Parreira - seleção brasileira - técnico - em 15/05/2023
© Rafael Ribeiro

O ex-técnico da seleção brasileira de futebol Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou melhora no quadro de saúde e pode deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano Barra até este final de semana.

 De acordo com o boletim médico, divulgado nesta quarta-feira (22), ele teve uma “melhora global”.

“Parreira está lúcido, traqueostomizado e com a função renal estabilizada, sem necessidade de diálise. A previsão é que ele seja transferido para a unidade semi-intensiva”, informa o boletim.

Internação

O campeão mundial na Copa de 1994 foi internado no dia 16 de junho com diagnóstico de inflamação pulmonar. Parreira foi submetido a um procedimento para cauterização de um sangramento nasal.

Ele apresentou quadro infeccioso pulmonar, que afetou a função renal. Por causa da complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com o auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.

Em 2023, Parreira foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa imunológica do organismo.

Edição:
Carolina Pimentel
Carlos Alberto Parreira Ex-Técnico Futebol copa do mundo de 1994
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