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PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro

Unha e Carne é o nome da ação na cidade do Rio e em São João de Meriti
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/07/2026 - 09:07
Brasília
Macaé/RJ - 17/07/2025 -A Polícia Federal deflagrou a Operação Fraus com o objetivo de desarticular uma organização criminosa atuante há mais de 10 anos, especializada em cometer fraudes contra o INSS. Foto: PF/RJ
© Foto: PF/RJ

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a quinta fase da Operação Unha e Carne. O objetivo é aprofundar investigações sobre lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa.

Em nota, a corporação informou que estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços vinculados aos investigados, nas cidades do Rio de Janeiro e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. 

Ainda de acordo com a PF, a Corte determinou também o sequestro de bens e valores até o montante de cerca de R$ 22 milhões.

“A atual fase da investigação foi deflagrada a partir da análise de documentos apreendidos que revelaram uma contabilidade paralela voltada à lavagem de capitais, além de registros de supostos pagamentos indevidos e doações eleitorais irregulares”, destacou a nota.

A ação se insere no contexto da decisão do STF sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635/RJ, conhecida como ADPF das Favelas, que determinou que a corporação conduza investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos.

Quarta fase

Na quarta fase da operação, deflagrada em maio, o deputado estadual Thiago Rangel (Avante) foi preso. O objetivo da ação era desarticular suposta organização criminosa que aplicava fraudes em procedimentos de compra de materiais e aquisição de serviços, como obras para reformas, no âmbito da Secretaria de Educação do estado.

À época, a PF encontrou mensagens com menções a atos violentos no celular do parlamentar. Durante as investigações, a corporação interceptou, com autorização judicial, conversas entre o deputado e outros acusados de pertencer ao suposto esquema de desvios.

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