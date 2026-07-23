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PF investiga furto de computadores e carros da Receita Federal no Rio

Operação Backdoor apura desvio de bens avaliados em R$ 350 mil
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/07/2026 - 19:47
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro – 23/07/2026 PF deflagra operação contra desvio de bens da Receita Federal. Foto Polícia Federal
© Polícia Federal

A Polícia Federal promoveu nesta quinta-feira (23) a Operação Backdoor com a finalidade de apurar esquema de desvio de bens pertencentes à Receita Federal, na zona portuária do Rio.

As investigações começaram a partir de denúncias encaminhada pela Receita Federal, que apontou indícios do furto de cerca de 300 computadores e cinco geladeiras pertencentes ao patrimônio da instituição, avaliados em cerca de R$ 350 mil, além do desaparecimento de veículos do pátio do órgão.

Rio de Janeiro – 23/07/2026 PF deflagra operação contra desvio de bens da Receita Federal. Foto Polícia Federal
Operação Backdoor apura desvio de bens avaliados em R$ 350 mil Polícia Federal

A ação apura ainda a eventual destinação desses bens a terceiros mediante uso de termos de doação fraudulentos.

De acordo com as investigações, os bens teriam sido furtados por meio de um esquema que contaria com o envolvimento de um servidor público cedido à Receita Federal e de integrantes de uma organização social.

Nas ações de hoje, policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos bairros de Brás de Pina, Senador Camará e Guaratiba, no município do Rio de Janeiro, e no bairro Encruzo da Enseada, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense.

O nome da operação faz referência à expressão em inglês “Backdoor” (“porta dos fundos”), em alusão ao modo como a maior parte dos bens era retirada por uma saída localizada aos fundos do edifício da Receita Federal.

Edição:
Talita Cavalcante
Polícia Federal Rio de Janeiro Receita Federal
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