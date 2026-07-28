Polícia Civil investiga morte de bebê em creche de São Paulo
Cinco profissionais do Centro de Educação Infantil (CEI) Luz do Brás, localizado na capital paulista, são investigados pela morte de um bebê de um ano e quatro meses, na última quarta-feira (22). Entre eles estão a diretora e a coordenadora da unidade.
Até o momento, duas profissionais foram desligadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), sem informar quais eram suas funções na instituição. A secretaria diz que a sala onde houve a ocorrência permanece interditada desde o dia 24 de julho e passa por análise técnica.
Segundo a pasta, está em curso procedimento administrativo para apurar os fatos. “Caso sejam confirmadas irregularidades, serão adotadas as providências cabíveis, incluindo o possível descredenciamento da organização parceira responsável pela unidade”, diz nota da SME.
Ocorrência
No momento da ocorrência, de acordo com a Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares que faziam patrulhamento pela região foram abordados por funcionários da creche, que já estavam levando a criança para ser socorrida na UPA Mooca. No entanto, a vítima não resistiu e morreu.
A informação inicial é que a cabeça do bebê teria ficado presa por uma grade, mas os laudos ainda precisam confirmar. O caso foi registrado como homicídio culposo no 8° DP (Brás), que faz diligências para elucidar os fatos. De acordo com a SSP, todos os presentes na creche foram ouvidos no mesmo dia pela Polícia Civil.
“A equipe prossegue com as investigações e analisa imagens, além de aguardar a conclusão dos laudos periciais do local e do Instituto Médico Legal (IML), que contribuirão para o esclarecimento dos fatos”, diz nota da pasta.