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Polícia Civil investiga morte de bebê em creche de São Paulo

Até o momento, duas profissionais foram desligadas
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 15:18
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

Cinco profissionais do Centro de Educação Infantil (CEI) Luz do Brás, localizado na capital paulista, são investigados pela morte de um bebê de um ano e quatro meses, na última quarta-feira (22). Entre eles estão a diretora e a coordenadora da unidade. 

Até o momento, duas profissionais foram desligadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), sem informar quais eram suas funções na instituição. A secretaria diz que a sala onde houve a ocorrência permanece interditada desde o dia 24 de julho e passa por análise técnica.

Segundo a pasta, está em curso procedimento administrativo para apurar os fatos. “Caso sejam confirmadas irregularidades, serão adotadas as providências cabíveis, incluindo o possível descredenciamento da organização parceira responsável pela unidade”, diz nota da SME.

Ocorrência

No momento da ocorrência, de acordo com a Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares que faziam patrulhamento pela região foram abordados por funcionários da creche, que já estavam levando a criança para ser socorrida na UPA Mooca. No entanto, a vítima não resistiu e morreu.

A informação inicial é que a cabeça do bebê teria ficado presa por uma grade, mas os laudos ainda precisam confirmar. O caso foi registrado como homicídio culposo no 8° DP (Brás), que faz diligências para elucidar os fatos. De acordo com a SSP, todos os presentes na creche foram ouvidos no mesmo dia pela Polícia Civil.

“A equipe prossegue com as investigações e analisa imagens, além de aguardar a conclusão dos laudos periciais do local e do Instituto Médico Legal (IML), que contribuirão para o esclarecimento dos fatos”, diz nota da pasta.

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Edição:
Maria Claudia
morte de bebê creche Luz do Brás São Paulo
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