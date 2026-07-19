Geral
Prêmio de R$ 35 milhões será sorteado pela Mega-Sena neste domingo
Sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 19/07/2026 - 05:00
Brasília
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As seis dezenas do concurso 3.033 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 35 milhões.
Ampliação do prazo
A partir de agora, com o novo prazo, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas, que eram realizados aos sábados, passam a ocorrer aos domingos, às 11h.
Com a mudança, as apostas agora podem ser ser feitas até as 22h do sábado, nas casas lotéricas e pela internet no Portal Loterias Caixa.
O volante com seis números marcados custa R$ 6.
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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
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