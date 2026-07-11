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Raoni está consciente, mas apresenta leve piora no quadro renal

Líder indígena de 93 anos está internado desde 15 de junho
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/07/2026 - 18:18
São Paulo
Belém (PA), 11/11/2025 - Cacique Raoni, durante inauguração da Aldeia COP. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, apresentou uma leve piora em seu quadro renal.

Segundo boletim divulgado pelo Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), às 17h30 deste sábado (11), Raoni está consciente, respondendo a comando, estável, aceitando a dieta por via oral e respirando ar ambiente, mas segue em tratamento para seu quadro renal e tosse com secreção.

Ontem (10) ele teve uma hemorragia digestiva mas, segundo o hospital, ela foi prontamente controlada.

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento em ambulatório dedicado à saúde indígena no Hospital São Paulo, da Unifesp.

Ele está na capital paulista desde o dia 19 de junho, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. No dia 20 de junho, ele foi submetido a uma cirurgia de desobstrução para manutenção do trânsito intestinal.


 

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Edição:
Sabrina Craide
Cacique Raoni
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