logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Rio Grande do Sul: chuvas deixam 720 desabrigados em Eldorado do Sul

Previsão é de temporais e frio a partir do dia 16 de julho
Agência Brasil
Publicado em 13/07/2026 - 12:55
São Paulo
Eldorado do Sul (RS), 13/07/2026 - A Defesa Civil de Porto Alegre segue mobilizada em apoio ao município de Eldorado do Sul, atingido por um forte temporal com granizo e vendaval, que levou à decretação de Situação de Emergência.. Foto: Defesa Civil POA/Divulgação
© Defesa Civil POA/Divulgação

As chuvas que atingiram a região de Porto Alegre no final de semana fizeram 720 desabrigados em Eldorado do Sul, região metropolitana da capital, segundo informou nesta segunda-feira (13) a Defesa Civil local.

O município foi atingido no sábado (11) por uma tempestade que trouxe ventos fortes e granizo. A prefeitura decretou estado de emergência e as aulas de hoje foram suspensas.

O temporal deixou 180 casas destelhadas, 10 delas destruída. Também foram derrubados postes e árvores, que interromperam o tráfego local e provocaram ainda o corte do fornecimento de energia e água.

Ainda no final de semana, as autoridades municipais distribuíram colchões, cobertores e roupas para as famílias desabrigadas. Segundo a prefeitura, as casas que foram danificadas ou destruídas serão reconstruídas com recursos dos governos estadual e federal.

Mais chuva e frio

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há previsão de chuvas intensas a partir do dia 16 de julho no estado. As temperaturas mínimas nos próximos três dias na capital ficarão entre 10ºC e 11ºC, com máximas entre 17ºC (nesta terça) e 24ºC (na quinta).

Relacionadas
Belém (PA), 11/11/2025 - Cacique Raoni, durante inauguração da Aldeia COP. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Raoni está consciente, mas apresenta leve piora no quadro renal
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho
PF deflagra Operação Vem Diesel 2 para fiscalizar estabelecimentos ligados à venda de gás de botijão. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Chiquinho Brazão, do caso Marielle, é alvo de ação contra corrupção
Edição:
Aline Leal
Chuvas Eldorado do Sul Rio Grande do Sul meteorologia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Enare: inscrição para residência com pré-requisito termina na 4ª feira
seg, 13/07/2026 - 14:00
Logo da Agência Brasil
Geral Operação em Costa Barros, no RJ, tem ônibus feitos de barricada
seg, 13/07/2026 - 13:56
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal with Desire Doue and Michael Olise IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Esportes Após 36 anos, Copa volta a reunir apenas campeões nas semifinais
seg, 13/07/2026 - 13:41
A health worker takes the temperature of an M23 rebel at the entrance to the Rodolphe Merieux Laboratory, National Biomedical Research Institute (INRB), where samples from suspected Ebola cases are examined, as part of the response to the epidemic in Goma, North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, May 19, 2026. REUTERS/Arlette Bashizi
Internacional Reino Unido vai iniciar testes da vacina contra ebola em humanos
seg, 13/07/2026 - 13:41
O presidente dos Estados Unidos, Trump, fala a repórteres sobre a eleição presidencial de 2020 na Casa Branca em Washington
Internacional Trump diz que retomará bloqueio ao Irã e taxará em 20% cargas em Ormuz
seg, 13/07/2026 - 13:28
Eldorado do Sul (RS), 13/07/2026 - A Defesa Civil de Porto Alegre segue mobilizada em apoio ao município de Eldorado do Sul, atingido por um forte temporal com granizo e vendaval, que levou à decretação de Situação de Emergência.. Foto: Defesa Civil POA/Divulgação
Geral Rio Grande do Sul: chuvas deixam 720 desabrigados em Eldorado do Sul
seg, 13/07/2026 - 12:55
Ver mais seta para baixo