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Rio Grande do Sul tem 206 cidades afetadas por fortes chuvas

Risco de tempestades severas aumenta no início da próxima semana
Da Agência Brasil
Publicado em 25/07/2026 - 17:05
Rio de Janeiro
20/07/2026 - Temporais avançam pelo RS e 43 cidades já reportam danos pelas chuvas. Foto: Defesa Civil de Alegrete / Divulgação
© Defesa Civil de Alegrete / Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou neste sábado (25) que 206 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas, ventos e granizo que começaram na semana passada no estado. O número de desalojados chega a 682 pessoas em 47 municípios. 

Os danos são, entre outros, cortes de energia, destelhamento de imóveis, queda de barreiras, pontes submersas e alagamentos.

Segundo a Defesa Civil, neste domingo (26), há condição para tempestades isoladas com queda de granizo e chuva moderada a pontualmente forte no noroeste, norte, nordeste, serra, região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte.

De segunda-feira (27) para terça-feira (28), o risco de tempestades severas aumenta, com queda de granizo, rajadas de vento (superior aos 90 km/h) e chuva intensa, especialmente nas regiões oeste, Campanha, centro, sul, Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre e litoral (área em alerta).

Os acumulados de chuva podem superar os 120 milímetros (mm) em curto espaço de tempo, principalmente no dia 28, e podem atingir 200 mm em 48 horas. 

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Edição:
Talita Cavalcante
chuvas Rio Grande do Sul Inmet
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