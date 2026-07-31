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Rio Guaíba se aproxima da cota de alerta em Porto Alegre

Em nível de atenção desde quarta, elevação está a 6 cm do alerta
Matheus Crobelatti*
Publicado em 31/07/2026 - 12:21
São Paulo
Porto Alegre, 03/05/2024, Rio Guaíba, usina do gasômetro, em Porto Alegre após chuva intensa. Foto: Gilvan Rocha/Agência Brasil
© Gilvan Rocha/Agência Brasil

O Rio Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul, está em nível de atenção para possível inundação nos próximos dias e a poucos centímetros de alcançar o nível de alerta, aponta nesta sexta-feira (31) o monitoramento da Defesa Civil de Porto Alegre. 

Segundo o Centro de Monitoramento e Alertas (Cemadec) do órgão, o nível do Rio Guaíba entrou na cota de atenção na quarta-feira (29), após atingir 1,90 metro no ponto de monitoramento do Cais Mauá C6. 

Desde então, o acúmulo de água segue aumentando. Até a última atualização, antes do fechamento desta matéria, o rio chegou a 2,54 metros.

Caso o rio acumle elevação acima de 2,60 metros nas próximas horas, será alcançada a cota de alerta para inundação.

Neste cenário, algumas regiões do município de Porto Alegre podem apresentar impactos, como o Bairro Arquipélago, formado pelas ilhas da Pintada, Grande dos Marinheiros, Flores e Pavão. Também podem ocorrer danos nas áreas ribeirinhas das regiões Sul e Extremo Sul da capital.

Aviso hidrológico

Após a atualização dos modelos e a confirmação da elevação do nível do Guaíba, a Defesa Civil elevou o aviso hidrológico para alerta nível laranja. A vigência do aviso vai das 15h de quinta-feira (30) até as 18h da próxima segunda-feira (3). 

Há também alertas ativos em outras regiões do estado. Os rios Taquari, Caí, Gravataí e dos Sinos ultrapassaram a cota de inundação de seus respectivos pontos de monitoramento.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Porto Alegre Rio Guaíba Enchente Rio Grande do Sul Defesa Civil
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