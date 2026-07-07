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Rodoviários do Rio decidem continuar em estado de greve até amanhã

Nova proposta das empresas deve ser apresentada
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/07/2026 - 20:58
Rio de Janeiro
Ônibus do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Os rodoviários do Rio de Janeiro decidiram, em assembleia realizada nesta terça-feira (7),  manter o estado de greve e aguardar as negociações do dissídio coletivo da categoria, que acontecem amanhã (8). Até lá, os ônibus do município do Rio permanecem rodando normalmente.

Na reunião de segunda-feira (6), as empresas aumentaram a proposta inicial de pagamento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,39% para 4,5%.

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª. Região (TRT 1) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) pediram às empresas que apresentem nova proposta que chegue pelo menos aos 5%, concedida aos rodoviários de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Reajuste

A proposta inicial da categoria é que motoristas de articulados (caso do BRT) tenham um piso salarial de R$ 5 mil, e que os demais motoristas recebam um piso de R$ 4 mil. O reajuste da categoria seria de 17%, repondo perdas inflacionárias passadas e recuperando a dignidade salarial da categoria, em duas parcelas: a primeira em julho de 8% e a segunda em novembro, de 8,5%.

Na assembleia desta terça-feira, a categoria decidiu flexibilizar o piso salarial, reduzindo de 17% para 12%, em duas vezes, o índice proposto de reajuste salarial pedido pela categoria

Além disso, a categoria pede também um tíquete alimentação de R$ 1 mil.

Os rodoviários iniciaram a greve no dia 29 de junho. Entre as principais reivindicações da categoria estão o reajuste salarial, valorização dos pisos salariais, ampliação de benefícios e o pagamento do intervalo para refeição como hora extraordinária.

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Edição:
Sabrina Craide
Rodoviários greve de rodoviários Rio de Janeiro
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