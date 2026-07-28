RS tem alerta vermelho para inundação dos rios dos Sinos e Uruguai

O risco de inundação dos rios dos Sinos e Uruguai levou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul a emitir alertas vermelhos para as cidades de São Leopoldo, Itaqui e Uruguaiana. O aviso “de risco muito alto” vale até as 9h desta quarta-feira (29).



A orientação é que os moradores busquem abrigo, compartilhem informações, obedeçam às orientações do Plano de Contingência de seu município e liguem para 190 ou 193 em caso de emergência.



Além disso, o órgão atualizou para 30 o número de municípios afetados pelas tempestades e ventanias que atingem o estado desde domingo (25). As cidades de Rolante, Caxias do Sul e Santo Ângelo das Missões são as que registraram os ventos mais fortes (entre 80,5 km/h e 93,6 km/h).



Há 57 desalojados, sendo 30 em Não-Me-Toque, 22 em Cachoeira do Sul, quatro em Colorado, e um em Ernestina.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso vermelho para quase todo o estado, incluindo as cidades de Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre, Bagé e Santa Cruz do Sul.



Há ainda aviso laranja de perigo para tempestades em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo e rajadas de vento de 60 km/h.

