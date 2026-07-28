logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

RS tem alerta vermelho para inundação dos rios dos Sinos e Uruguai

Defesa Civil e Inmet emitem avisos sobre grave situação no estado
Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 12:17
Brasília
Ponte da Felizcidade é interditada preventivamente após danos nas cabeceiras causados pela cheia do Rio Caí. Foto: Prefeitura de Feliz/ Divulgação
© Prefeitura de Feliz/ Divulgação

O risco de inundação dos rios dos Sinos e Uruguai levou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul a emitir alertas vermelhos para as cidades de São Leopoldo, Itaqui e Uruguaiana. O aviso “de risco muito alto” vale até as 9h desta quarta-feira (29).
 
A orientação é que os moradores busquem abrigo, compartilhem informações, obedeçam às orientações do Plano de Contingência de seu município e liguem para 190 ou 193 em caso de emergência. 

Além disso, o órgão atualizou para 30 o número de municípios afetados pelas tempestades e ventanias que atingem o estado desde domingo (25). As cidades de Rolante, Caxias do Sul e Santo Ângelo das Missões são as que registraram os ventos mais fortes (entre 80,5 km/h e 93,6 km/h).

Há 57 desalojados, sendo 30 em Não-Me-Toque, 22 em Cachoeira do Sul, quatro em Colorado, e um em Ernestina. 

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso vermelho para quase todo o estado, incluindo as cidades de Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre, Bagé e Santa Cruz do Sul.

Há ainda aviso laranja de perigo para tempestades em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo e rajadas de vento de 60 km/h.
 

Relacionadas
Pedras de granizo danificaram 500 casas em 5 minutos, durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/ Fabrício Cabral/ Prefeitura de Santo Antônio das Missões
Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas
Porto Alegre (RS) 30/05/2025 - A TV Brasil apresenta neste sábado (31), às 18h15, o especial “Rio Grande do Sul – Da Tragédia à Reconstrução”, com uma série de cinco reportagens que percorrem as regiões mais afetadas pelas enchentes históricas que atingiram o estado entre 2023 e 2024. Foto: TV Brasil
Chuvas no Rio Grande do Sul atingem mais de 59 mil pessoas
Edição:
Talita Cavalcante
Chuvas Rio Grande do Sul Inmet Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Acidente com o césio-137 em Goiânia marcou a história como o maior desastre radiológico do Brasil. Foto: Governo de Goiás/ Divulgação
Cultura Tragédia familiar causada pelo césio-137 é contada em documentário
ter, 28/07/2026 - 14:06
montadoras_carros.jpg
Economia Financiamento de veículos cresce 10,9% no primeiro semestre
ter, 28/07/2026 - 13:05
Novo técnico da seleção da França, Zinedine Zidane, é apresentado no cargo em Paris 28 de julho de 2026 REUTERS/Abdul Saboor
Esportes Zidane é novo técnico da França com missão de liberar poder ofensivo
ter, 28/07/2026 - 12:55
Bloco administrativo do prédio da Fiocruz Brasília (Gerência Regional de Brasília - Gereb), onde se vê a marca da Fundação, parte da fachada envidraçada e a cobertura da passarela de acesso. Neste bloco, além da direção da unidade, assessorias e outros serviços ligados à gestão, funcionam também os diferentes núcleos e programas de pesquisa, bem como a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Foto: Rodrigo Méxas/ Fiocruz Imagens
Saúde Fiocruz e farmacêutica assinam acordo sobre novo antirretroviral
ter, 28/07/2026 - 12:50
Belém (PA), 13/10/2025 - Movimentação durante a madrugada no mercado de açaí e peixes do Ver-o-Peso, considerada a maior feira livre da América Latina. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia China facilita exportação de polpas e frutas congeladas brasileiras
ter, 28/07/2026 - 12:34
Ponte da Felizcidade é interditada preventivamente após danos nas cabeceiras causados pela cheia do Rio Caí. Foto: Prefeitura de Feliz/ Divulgação
Geral RS tem alerta vermelho para inundação dos rios dos Sinos e Uruguai
ter, 28/07/2026 - 12:17
Ver mais seta para baixo