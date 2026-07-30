logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Saiba como pedir ressarcimento por prejuízos com a falta de energia

Procon-RJ orienta buscar reparação o quanto antes
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 13:49
Rio de Janeiro
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

Consumidores que tiveram danos em equipamentos causados pela falta de energia provocada pelos fortes ventos dessa quarta-feira (29) podem requerer ressarcimento junto à concessionária, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O alerta foi dado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (SEDCON) e pelo Procon-RJ.

O primeiro passo é entrar em contato com a concessionária de energia elétrica responsável pela residência ou pelo comércio do consumidor e fazer registro da ocorrência. É importante guardar todos os protocolos de atendimento junto à concessionária.

“Ele [o consumidor] vai entrar em contato com a concessionária, informando a data e a hora aproximadas de quando ocorreu a oscilação ou interrupção da energia e quanto durou esse evento. Vai informar os equipamentos que foram danificados, com marca, modelo, tempo de uso”, detalhou à Agência Brasil o diretor jurídico do Procon-RJ, Silvio Romero.

A concessionária procederá à análise da reclamação para então responder ao consumidor. Se não houver resposta ou caso a reclamação não seja aceita pela concessionária, Silvio Romero informou que o consumidor pode buscar os canais de atendimento da SEDCON ou do Procon-RJ e formalizar sua queixa.

Prazos

Após o registro do pedido, a concessionária deve realizar a verificação do equipamento em até um dia útil, quando se tratar de aparelhos utilizados para conservar alimentos perecíveis ou medicamentos, como geladeiras e freezers. Para os demais equipamentos, o prazo é de até dez dias.

Concluída a análise, a distribuidora deve informar o resultado ao consumidor em até 15 dias, quando a solicitação for feita nos primeiros 90 dias após o dano, ou em até 30 dias, nos demais casos.

Caso o pedido seja aceito, o ressarcimento deverá ser realizado em até 20 dias, por meio de conserto, substituição do equipamento ou pagamento da indenização.

Romero reforçou que o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor pode ocorrer de diferentes formas. A concessionária pode consertar o equipamento danificado, substituir por outro equivalente, pagar pelo conserto ou indenizar o consumidor.

O consumiror tem prazo de até cinco anos para solicitar o ressarcimento. O diretor jurídico do Procon-RJ aconselhou, entretanto, que apesar desse prazo, o consumidor deve fazer isso o quanto antes, enquanto está de posse de todas as informações mais recentes.

Alimentos

No caso específico de alimentos e de medicamentos armazenados em freezers ou geladeiras que tenham estragado, e não dos equipamentos em si, o consumidor também tem direito a ser indenizado. Para isso, é importante que ele tenha registro de todo o ocorrido, seja através de fotografias ou filmes dos alimentos ou produtos que tenham deteriorado.

“Ele deve guardar recibos, notas fiscais. Deve ter tudo documentado. Em seguida, deve fazer o registro na concessionária, solicitando que seja ressarcido dos prejuízos. Caso não obtenha êxito junto à concessionária, pode buscar, da mesma forma, a SEDCON ou o Procon-RJ para fazer a sua reclamação”.

Para isso, o consumidor deve apresentar toda a documentação relacionada ao caso, como protocolos, fotografias, notas fiscais, laudos técnicos, orçamentos e a resposta da empresa.

Romero sustentou a necessidade de os consumidores comprovarem o vínculo ou relação da interrupção ou falta de energia com o prejuízo decorrente do evento.

O diretor jurídico aconselhou ainda que os consumidores não façam o descarte do equipamento danificado nem procedam ao conserto por conta própria, exceto se forem autorizados pela concessionária.

“Porque ela tem o direito de verificar esse equipamento para confirmar se foi de fato danificado em decorrência da falta ou da oscilação de energia”.

Relacionadas
Consequências dos ventos fortes no Rio de Janeiro, Brazil July 30, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Polícia investiga morte de três eletrocutados após ventania no Rio
Rio de Janeiro - 29/07/2026 - ventania causa estragos no Rio. Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil
Mais de 510 mil imóveis ainda estão sem luz no Rio
Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 - Linha 1 do MetrôRio lotada de passageiros após falha no fornecimento de energia elétrica na capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Ventania causa apagão e paralisa transportes no Rio de Janeiro
Edição:
Vinicius Lisboa
Direito do Consumidor Procon Aneel Falta de Energia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, antes da partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 2026 5 de julho de 2026 REUTERS/Mike Segar
Esportes Neymar, Casemiro e Danilo não estão em plano da seleção, diz Ancelotti
qui, 30/07/2026 - 14:39
Rio de Janeiro - 29/07/2026 - ventania causa estragos no Rio. Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Vendaval ainda causa danos a moradores do Rio de Janeiro
qui, 30/07/2026 - 14:33
São Paulo (SP), 11/09/2024 - 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo no Anhembi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Conheça os finalistas do 3° Prêmio Jabuti Acadêmico
qui, 30/07/2026 - 13:55
Uso de Smartphone e celular
Política Lei destina parte do dinheiro de bets para fundo da Polícia Federal
qui, 30/07/2026 - 13:54
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
Geral Saiba como pedir ressarcimento por prejuízos com a falta de energia
qui, 30/07/2026 - 13:49
Consequências dos ventos fortes no Rio de Janeiro, Brazil July 30, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Geral Polícia investiga morte de três eletrocutados após ventania no Rio
qui, 30/07/2026 - 12:50
Ver mais seta para baixo