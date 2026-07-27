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Semana começa com alerta amarelo para tempestades no RS

Poderá haver queda de granizo, de acordo com o Inmet
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 06:57
São Paulo
20/07/2026 - Tempestade , chuva , chuvas , Nuvens de chuva , tempo fechado . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para tempestades que poderão atingir todo o estado do Rio Grande do Sul no início desta semana, especialmente na segunda-feira (27).

O alerta amarelo é o primeiro grau entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

Segundo o instituto, o estado poderá ser atingido por chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Inundações

Em relação à possibilidade de inundações, o estado do Rio Grande do Sul permanece, até quarta-feira (29), em alerta laranja. Duas regiões receberam alerta vermelho. O perímetro abrange as áreas de Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Rio Pardo e Canoas.  

Há risco de cheias também na região do baixo rio Uruguai (de São Borja a Uruguaiana), rio Jacuí (a partir de Dona Francisca até o Delta) e Sinos (São Leopoldo), assim como o rio Ibirapuitã, em Alegrete, rio Santa Maria, em Dom Pedrito e Rosário do Sul, rio Ibicuí em Manoel Viana, e rio Quaraí, em Quaraí.

A Defesa Civil do RS detém cinco níveis de avisos: verde (normal), amarelo (atenção), laranja (alerta), vermelho (inundação) e roxo (inundação extrema).

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Edição:
Talita Cavalcante
Inmet chuva Rio Grande do Sul
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