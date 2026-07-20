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Tempestade e granizo causam prejuízo a 43 municípios no RS

No total, 20 pessoas precisaram sair de casa
Agência Brasil
Publicado em 20/07/2026 - 10:25
Rio de Janeiro
20/07/2026 - Temporais avançam pelo RS e 43 cidades já reportam danos pelas chuvas. Foto: Defesa Civil de Alegrete / Divulgação
© Defesa Civil de Alegrete / Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou nesta segunda-feira (20) que 43 municípios relataram danos devido às tempestades, granizo e ventanias que atingem o estado desde a semana passada.

Os maiores danos são de quedas de árvore, destelhamento de casas e cortes de energia. No total, há 19 desalojados em seis municípios.

Santa Vitória do Palmar teve rajadas de vento de 97,9 km/h, Santa Maria e São José dos Ausentes, de 90 km/h.

Os maiores acumulados de chuva em dois dias ocorreram em Quaraí (159,8 milímetros), Santa Vitória do Palmar (133,5 mm) e Rosário do Sul (125,8 mm).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, a partir de hoje, a área de aviso laranja de perigo para tempestades passa a contemplar municípios das regiões de Ijuí, Santa Cruz do Sul e da região metropolitana de Porto Alegre.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e no litoral sul de Santa Catarina, permanece vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

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Tempestades e granizo continuam no Rio Grande do Sul
Edição:
Talita Cavalcante
Rio Grande do Sul Tempestades Inmet Chuva
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