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Três linhas de trens têm funcionamento interrompido em São Paulo

Manhã é de caos para os passageiros da capital paulista
Agência Brasil
Publicado em 23/07/2026 - 08:26
São Paulo
23/07/2026 - Linhas 11-Coral, 12-Safira e Expresso Aeroporto têm operação paralisada nesta quinta (23). Foto: Metrocptm/ Divulgação
© Metrocptm/ Divulgação

Os trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, todas operadas pela Trivia Trens, pararam de funcionar na manhã desta quinta-feira (23) devido a uma falha de energia, segundo informa a concessionária.

A interrupção do serviço acontece entre as estações Brás e Sebastião Gualberto. O Serviço Expresso Aeroporto também foi afetado e não está em operação.

A Trivia passou a controlar a operação destas linhas nesta terça-feira (21).

Além disso, um incêndio atingiu um dos trens nas proximidades da rua Bresser, no centro da cidade, por volta das 5h30. Os bombeiros foram para o local e controlaram a situação.

Com os problemas nas três linhas, muitos passageiros tiveram de sair dos comboios e estão andando sobre os trilhos.

Devido a todo esse problema, as estações ficaram lotadas, o que afetou também o trânsito no entorno. O sistema de ônibus Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado.

O Metrô, a partir das 6h, permitiu transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para auxiliar no transporte de passageiros.

A Trivia informou que “equipes técnicas atuam no local para identificara causa da ocorrência e realizar os reparos necessários” nas linhas afetadas.

A prefeitura de São Paulo anunciou por volta das 8h que suspendeu o rodízio de veículos na Zona Leste, onde acontecem as falhas nas linhas de trens. Segundo a CET, o cancelamento do rodízio vale para as avenidas Celso Garcia, Radial Leste, Salim Farah Maluf, Avenida do Estado, Luiz Inácio de Anhaia Mello e ainda a Marginal Tietê.

Edição:
Denise Griesinger
Metrô Transporte Público São Paulo Trivia Trens
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