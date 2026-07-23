Três linhas de trens têm funcionamento interrompido em São Paulo

Manhã é de caos para os passageiros da capital paulista

Os trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, todas operadas pela Trivia Trens, pararam de funcionar na manhã desta quinta-feira (23) devido a uma falha de energia, segundo informa a concessionária.

A interrupção do serviço acontece entre as estações Brás e Sebastião Gualberto. O Serviço Expresso Aeroporto também foi afetado e não está em operação.

A Trivia passou a controlar a operação destas linhas nesta terça-feira (21).

Além disso, um incêndio atingiu um dos trens nas proximidades da rua Bresser, no centro da cidade, por volta das 5h30. Os bombeiros foram para o local e controlaram a situação.

Com os problemas nas três linhas, muitos passageiros tiveram de sair dos comboios e estão andando sobre os trilhos.

Devido a todo esse problema, as estações ficaram lotadas, o que afetou também o trânsito no entorno. O sistema de ônibus Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado.

O Metrô, a partir das 6h, permitiu transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para auxiliar no transporte de passageiros.

A Trivia informou que “equipes técnicas atuam no local para identificara causa da ocorrência e realizar os reparos necessários” nas linhas afetadas.

A prefeitura de São Paulo anunciou por volta das 8h que suspendeu o rodízio de veículos na Zona Leste, onde acontecem as falhas nas linhas de trens. Segundo a CET, o cancelamento do rodízio vale para as avenidas Celso Garcia, Radial Leste, Salim Farah Maluf, Avenida do Estado, Luiz Inácio de Anhaia Mello e ainda a Marginal Tietê.