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Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve

Categoria protesta contra privatização das linhas concedidas em julho
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/08/2026 - 21:26
São Paulo - SP
São Paulo (SP) - 23/07/2026 . Movimento na Estação Brás , após trem pegar fogo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

A assembleia dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aprovou greve a partir da meia-noite desta segunda-feira (3) nas linhas 11, 12 e 13.

O grupo, filiado ao Sindicato dos Trabalhadores(as) em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, reivindica revisão do processo de privatização das linhas, concluído em julho e temporariamente suspenso após um incêndio na primeira semana de atividades da empresa Trívia, que assumiu a concessão.

O movimento grevista havia aprovado a mobilização, que não afeta as demais linhas de trem paulistas, há duas semanas, quando estabeleceu um prazo para negociação com o governo estadual.

Entre seus pleitos estão a garantia de emprego para 4 mil trabalhadores e o cancelamento da privatização, que consideram pouco transparente e lesiva aos interesses dos paulistas e dos trabalhadores.

A concessão foi considerada essencial para a expansão e modernização do atendimento na região metropolitana pelo governador Tarcísio de Freitas, e comemorada como um modelo para futuras concessões em outros serviços públicos.

Edição:
Maiana Diniz
CPTM Greve transporte ferroviário Transporte Público São Paulo linhas 11 linhas 12 linhas 13 privatização concessão Tarcísio de Freitas trabalhadores Sindicato Mobilidade Urbana Trívia
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