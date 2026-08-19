logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Acidente entre ônibus e caminhão mata 23 pessoas em estrada no Paraná

Cinco feridos foram levados para atendimento em Ponta Grossa
Agência Brasil*
Publicado em 19/08/2026 - 08:37
Brasília
Brasília (DF), 19/08/2026 - Acidente entre ônibus e caminhão mata 23 pessoas no Paraná Foto: PRF/Divulgação
© PRF/Divulgação

Um choque frontal entre um micro-ônibus e uma carreta na BR-373, na região dos Campos Gerais (PR) deixou, pelo menos, 23 pessoas mortas e quatro feridas.

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19), por volta das 3h30, na altura do quilômetro 209 entre as cidades de Imbituva e Ponta Grossa, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caminhão seguia no sentido de Ponta Grossa (PR) para Prudentópolis (PR). O ônibus, de Imbituva, seguia para hospitais na Região Metropolitana de Curitiba, para atendimento médico.

Das 23 vítimas (21 adultos e duas crianças), 22 estavam no micro-ônibus. A outra morte foi a do motorista que conduzia o caminhão.

O micro-ônibus era da Secretaria de Saúde de Imbituva, e a carreta era da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul.

Neste momento, a polícia científica investiga as causas da batida e há viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros no local.

Segundo informações da PRF, análises preliminares indicam que o caminhão teria invadido a pista contrária e colidiu de frente com o ônibus.

As cinco pessoas feridas foram levadas para um hospital em Ponta Grossa (PR).

Devido ao acidente, a pista está totalmente interditada e ainda não há previsão de ser liberada. 

No momento da publicação deste texto, havia congestionamento de cinco quilômetros no sentido Ponta Grossa e 12 quilômetros no sentido Prudentópolis.

 

Edição:
Denise Griesinger
acidente paraná BR 373 PRF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cabine de votação em Miami 17 de março de 2020 REUTERS/Marco Bello
Internacional Democrata da Flórida vence primárias para Senado dos Estados Unidos
qua, 19/08/2026 - 10:37
São Paulo - 19/08/2026 - Acidente entre ônibus e caminhão mata 23 pessoas em estrada no Paraná. Foto: Concessionária Via Araucária
Geral Corpos das vítimas de acidente no Paraná são retirados da pista
qua, 19/08/2026 - 10:13
São Paulo - 19/08/2026 - O Brasil cumpre luto oficial de três dias pelas mortes das atrizes históricas e ícones da dramaturgia Laura Cardoso e Glória Menezes. Ambas morreram em intervalo de menos de 24 horas. Foto: SONY DSC e Glória Menezes/Instagram
Geral Brasil tem luto oficial de três dias após morte de atrizes icônicas
qua, 19/08/2026 - 08:57
A man stands in front of flooded road near the Taquari River during heavy rains in the city of Encantado in Rio Grande do Sul, Brazil, May 1, 2024. REUTERS/Diego Vara
Meio Ambiente Ciclone extratropical favorece tempestade no Rio Grande do Sul
qua, 19/08/2026 - 08:54
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira
qua, 19/08/2026 - 08:51
Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2024 - Coletiva de imprensa, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), sobre as eleições municipais com as participações da diretora-geral Eline Íris, e do secretário de Tecnologia da Informação Michel Kovacs, no Palácio da Democracia, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Eleitor tem até esta quinta-feira (20) para solicitar voto em trânsito
qua, 19/08/2026 - 08:48
Ver mais seta para baixo