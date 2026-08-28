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Aeroporto Santos Dumont é liberado para pousos e decolagens

Jatinho atingiu gramado lateral durante procedimento de pouso
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2026 - 06:45
Rio de Janeiro
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a pista do Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, foi liberada às 23h dessa quinta-feira (27), após a retirada de um jatinho Embraer Phenom, prefixo PSVEE - E50P, que atingiu o gramado lateral durante o procedimento de pouso, às 16h10. Na aeronave estavam o piloto e um tripulante.  Nenhum dos dois ficou ferido. A aeronave tem capacidade para cinco passageiros.

O Plano de Emergência do aeroporto foi acionado imediatamente. Equipes do Corpo de Bombeiros deram suporte, e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista. 

Durante a suspensão das operações de pousos e decolagens, 15 voos foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão e 71 foram cancelados em função do acidente.

Centenas de passageiros ficaram horas esperando para seguir para seus destinos.

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