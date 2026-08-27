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Avião derrapa no Santos Dumont e voos são cancelados

15 voos foram desviados para o Galeão e 53 foram cancelados
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 19:28
Rio de Janeiro

Um jatinho de pequeno porte da Embraer derrapou e saiu da pista do aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. O aeroporto foi fechado. De acordo com a Infraero, até o momento, 15 voos foram direcionados para o Aeroporto Internacional do Galeão e 53 foram cancelados.

O incidente ocorreu quando a aeronave estava pousando por volta das 16h10 desta quinta-feira (27). A aeronave parou na área gramada, semferidos. Apenas o piloto e um tripulante estavam no voo.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Plano de Emergência do aeroporto foi acionado e “as operações do aeroporto estão suspensas para remoção da aeronave que está na área gramada ao lado da pista”.

O processo de remoção será feito com um guindaste. Equipe do Corpo de Bombeiros também dão suporte.

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no aeroporto para iniciar as investigações sobre o ocorrido.

 

 

 

Edição:
Carolina Pimentel
Santos Dumont Embraer Cenipa
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