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Beleza nos céus, halo solar não é sinal de chuva, diz especialista

Moradores do Centro-Oeste, inclusive da capital, viram o arco
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 20:20
Brasília
25/08/2026 - Brasília - Um halo de 22° circunda o Sol no céu de Brasília. O fenômeno óptico é formado pela refração da luz solar em cristais de gelo presentes em nuvens de grande altitude, criando um enorme anel luminoso ao redor do Sol. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os mais românticos podem ter aproveitado a cena para dizer que o amor estava no ar. Mas, de verdade, o halo solar que apareceu nesta terça (25) para moradores de cidades principalmente do Centro-Oeste, incluindo Brasília (DF), é um fenômeno comum parecido com um arco-íris e não representa previsão chuva por aí. 

“É muito bonito de se visualizar. O halo solar é um fenômeno óptico, atmosférico, que forma um anel luminoso e colorido ao redor do Sol”, explica a meteorologista Andrea Ramos, que atua como consultora em Brasília.

Cuidados

A especialista destaca que o halo não traz consigo um perigo porque se trata de um fenômeno físico comum e natural, sem relação com temperaturas solares ou radiações nocivas.

“Não é alerta de chuva. Na sabedoria popular, o halo costuma indicar condição de instabilidade ou mesmo a frente fria, mas não tem nada a ver”, afirma. 

No entanto, a meteorologista acrescenta que as pessoas devem ter cuidado ao olhar diretamente para o Sol sem proteção porque poderia causar danos à retina. “Essa é a única preocupação realmente. É um fenômeno muito bonito”.

25/08/2026 - Brasília - Um halo de 22° circunda o Sol no céu de Brasília. O fenômeno óptico é formado pela refração da luz solar em cristais de gelo presentes em nuvens de grande altitude, criando um enorme anel luminoso ao redor do Sol. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Um halo de 22° circunda o Sol no céu de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Formação

A especialista explica que isso ocorre quando a luz solar passa por “cirrostratus”, que são as nuvens altas e finas (de cinco a 10 quilômetros de altura) que formam um véu esbranquiçado e transparente. 

A formação ocorre porque essas nuvens contêm minúsculos cristais de gelo com formato hexagonal. “Esses cristais funcionam como pequenos prismas. A luz entra, ocorre a refração, e se divide em cores do espectro visível”, ressalta a meteorologista.

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Edição:
Sabrina Craide
halo solar meteorologia
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