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Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em Itaquaquecetuba

Fogo atingiu indústria de reciclagem de metais
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 18:29
São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge nesta terça-feira (4) uma indústria de reciclagem de metais na cidade de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. Não há informações sobre vítimas.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo trabalha em três frentes de combate às chamas no começo desta noite. Foi confirmado, até o momento, o envio de 18 viaturas da corporação.

A área está em uma região industrial, a mais de 500 metros das residências mais próximas.

A Defesa Civil estadual confirmou a evacuação de outras indústrias nos arredores, enquanto a Defesa Civil do município acompanha a contenção do incêndio. Os técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também se deslocam para a região.

No momento, a atenção dos bombeiros está focada em evitar que as chamas atinjam os tanques de solventes da empresa ─ são 26, no total. 

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Edição:
Vinicius Lisboa
São Paulo Corpo de Bombeiros Incêndio Defesa Civil Itaquaquecetuba
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