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Defesa Civil reconhece situação de emergência em oito municípios do RS

Cidades foram afetadas por tempestades, granizo e inundações
Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 08:08
Brasília
São José dos Ausentes (RS), 09/08/2025 - Neve no Rio Grande do Sul. Foto: Milena Velho Amaral/Divulgação
© Milena Velho Amaral/Divulgação

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em oito municípios do Rio Grande do Sul afetados por desastres naturais.

A Portaria nº 2.606, publicada nesta segunda-feira (17) no Diário Oficial da União, abrange municípios atingidos por chuvas intensas, granizo e inundações nos meses de julho e agosto. Veja a lista completa.

Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas afetadas.

Entre os municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida por causa de chuvas intensas estão Água Santa, Anta Gorda, Ernestina, General Câmara, Porto Xavier e Vila Maria. O município de Redentora foi afetado por queda de granizo, enquanto São José do Hortêncio registrou inundações.

Recursos

O reconhecimento federal é uma etapa necessária para que os municípios tenham acesso a apoio complementar da União. 

Após a aprovação dos planos de trabalho apresentados pelas administrações locais, os recursos podem ser destinados a medidas como distribuição de cestas básicas, fornecimento de água potável, kits de limpeza e higiene, além da recuperação da infraestrutura pública danificada.

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Chuvas: Defesa Civil reconhece emergência em 19 municípios do RS
Edição:
Talita Cavalcante
Diário Oficial da União Rio Grande do Sul Chuvas
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