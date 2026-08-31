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Defesa Civil reconhece situação de emergência em seis cidades do Sul

Municípios do PR, RS e SC foram atingidos por granizo e tempestades
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 07:28
Brasília
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto:
© Guia Limeira/Instagram

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em seis municípios da Região Sul atingidos por granizo e chuvas intensas nos meses de julho e agosto. 

A Portaria nº 2.808, publicada no Diário Oficial da União, cita os estados e as cidades de:

  • Paraná
    Marquinho;
     
  • Rio Grande do Sul
    Bom Retiro do Sul, Caseiros, Jari e Rolante; 
     
  • Santa Catarina
    Bocaina do Sul.

De acordo com a portaria, os municípios de Marquinho e Caseiros registraram danos provocados por granizo. Bom Retiro do Sul, Jari, Rolante e Bocaina do Sul foram atingidos por episódios de chuvas intensas.

Ajuda federal

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência podem solicitar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional recursos para ações de defesa civil. 

O pedido deve ser feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). 

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados.

Entre as iniciativas que podem receber recursos estão assistência humanitária à população afetada, aquisição de cestas básicas, distribuição de água potável, fornecimento de kits de higiene e limpeza, além da execução de trabalhos emergenciais para restabelecimento de serviços essenciais.

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Edição:
Talita Cavalcante
Chuvas Rio Grande do Sul Diário Oficial da União
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