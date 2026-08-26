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Estiagem: Defesa Civil reconhece emergência em cidades do Nordeste

Portaria cita sete municípios dos estados de Alagoas, Bahia e Paraíba
Agência Brasil
Publicado em 26/08/2026 - 10:42
Brasília
Desertificação no Brasil ameaça água, alimento, clima e biodiversidade. Nordeste brasileiro é o mais afetado pelos processos de seca e desertificação. Crédito: ASA / Divulgação
© Crédito: ASA / Divulgação

Sete cidades nos estados de Alagoas, Bahia e Paraíba tiveram situação de emergência reconhecida devido ao período de estiagem. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicou portaria com a medida nesta quarta-feira (26). 

Os municípios tiveram situação de emergência reconhecida, de acordo com os registros apresentados nos Formulários de Informações do Desastre (Fide), apresentados neste mês de agosto, e nos decretos municipais que fundamentaram os pedidos de reconhecimento.
 

Estados Cidades
Alagoas Canapi
Bahia Gavião
Bahia Poções
Paraíba Brejo dos Santos
Paraíba Frei Martinho
Paraíba Monte Horebe
Paraíba São José de Espinharas

Recursos

O reconhecimento federal da situação de emergência permite aos municípios solicitarem apoio da União para ações de defesa civil, como assistência humanitária, aquisição de cestas básicas, abastecimento de água, distribuição de kits de higiene e outras medidas voltadas ao atendimento da população atingida pelos efeitos da seca.

As já prefeituras podem encaminhar planos de trabalho para análise da Defesa Civil Nacional, a fim de liberar os recursos.
 

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Edição:
Talita Cavalcante
Defesa Civil Estiagem Diário Oficial da União meteorologia
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