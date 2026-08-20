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Explosão deixa quatro feridos em prédio de Copacabana

Parte da garagem e dois apartamentos foram interditados
 Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/08/2026 - 22:21
Rio de Janeiro - RJ

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde desta quarta-feira (19) após uma explosão em um prédio residencial na Rua Sá Ferreira, 44, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Equipes do Quartel de Copacabana foram mobilizadas para o local e realizaram a retirada dos moradores do prédio, que possui 13 pavimentos, além do subsolo.

Quatro pessoas foram socorridas pela corporação, com ferimentos leves e moderados. Duas vítimas precisaram ser encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio.

A Defesa Civil do município foi acionada e, após uma avaliação estrutural, verificou que o prédio não corre risco de desabar. Parte da garagem e os dois apartamentos que sofreram abalos com a explosão foram interditados.

O tenente-coronel Fábio Contreras, porta-voz da corporação disse que “os bombeiros tiveram de promover a evacuação de toda a edificação, num total de 150 apartamentos, para que pudesse ter certeza que o prédio não tinha risco de colapso estrutural. Equipes da Defesa Civil foram acionadas, fizeram a avaliação e logo depois liberaram o local com algumas interdições parciais.  Nos dois apartamentos que sofreram os abalos no segundo andar e também em parte da garagem do prédio", explicou.

As causas da explosão serão apuradas pela Polícia Civil.

Edição:
Maiana Diniz
Rio de Janeiro; Copacabana; explosão; Corpo de Bombeiros; Defesa Civil; Polícia Civil; acidente; prédio residencial; Hospital Municipal Miguel Couto
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