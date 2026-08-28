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Governador do Rio sanciona lei que cria o serviço Disque Autismo

Além de denúncias, canal vai orientar sobre atendimento especializado
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2026 - 16:01
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 10/05/2024 A 2ª edição da Casa dos Sentidos chega hoje a Brasília e permanece até 30 de maio, na Biblioteca Nacional. Trata-se do maior projeto artístico e arquitetônico de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Casa simula os sentimentos e vivências de crianças e adolescentes com autismo em todos os cômodos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, sancionou a Lei nº 11.297, que cria o Disque Autismo. O novo canal vai receber denúncias de maus-tratos e de desrespeito aos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A lei foi publicada na quinta-feira (27), no Diário Oficial do estado.

O número do telefone será anunciado posteriormente, tão logo seja designada pelo governador a secretaria que ficará responsável pelo serviço e ocorra a contratação de pessoal para atender a população. 

O canal servirá também para orientar as famílias sobre como devem buscar atendimento e ter acesso a ações e serviços de saúde voltados para pessoas com autismo.

As queixas poderão ser feitas de forma anônima, de modo a garantir o sigilo do denunciante. 

O canal encaminhará os relatos aos órgãos competentes para que as providências sejam tomadas.

Além do contato direto por telefone, o atendimento será realizado ainda por meios digitais, por sites e aplicativos de celular.

O número do Disque Autismo será divulgado em unidades de saúde e escolas públicas e particulares, além dos sites oficiais do governo fluminense. 

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Edição:
Fernando Fraga
Disque Autismo transtorno de espectro autista
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