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Greve de trens em SP causa congestionamento de mais de 2 mil km 

Região mais afetada é a zona sul, com 648 quilômetros de trânsito 
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 10:52
São Paulo
Trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM na Marginal Pinheiros.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A paralisação parcial nas linhas de trens 11, 12 e 13 da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM), nesta manhã de terça-feira (4), provoca caos nas ruas de São Paulo. Às 10h23 de hoje, segundo os indicadores da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o congestionamento de veículos nas ruas e avenidas era de 2.125 quilômetros.

A região mais afetada é a zona sul, com 648 quilômetros de trânsito. A zona leste vem a seguir, com 537 km. A zona oeste também tem um alto índice de engarrafamento de veículos com 507 km. A zona norte aparece com 278 km e o centro tem 155 km.

Com a paralisação parcial das três linhas da CPTM, a prefeitura de São Paulo cancelou o rodízio de carros no dia de hoje. A medida foi tomada ainda na noite desta segunda (4), quando os trabalhadores da estatal anunciaram a greve.

Para tentar mitigar a situação, foi colocado em funcionamento o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situação de Emergência (Paese), com a disponibilização de ônibus para atender a população atingida. Ainda assim, os veículos estão enfrentando superlotação.

Situação atual

A linha 11-Coral funciona parcialmente entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Guaianases. As demais estações desta linha, que estão paralisadas, recebem auxílio do PAESE.

A linha 12-Safira tem trens circulando entre as estações Brás e Engenheiro Goulart. Demais trechos têm a presença do PAESE.

A linha 13-Jade está totalmente parada e também tem a presença de ônibus do Paese circulando nas estações.

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Edição:
Maria Claudia
São Paulo CPTM Congestionamento paralisação de trens Greve
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