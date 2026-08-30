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Grupo de 20 pessoas fica à deriva no Rio e é resgatado pelos bombeiros

Mudança na direção do vento levou nadadores para longe da praia
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/08/2026 - 15:23
Rio de Janeiro

Um grupo de 20 pessoas, entre 20 e 67 anos, ficou à deriva no mar no Rio de Janeiro, na região da Barra da Tijuca, neste domingo (30) após mudança do vento. O grupo já foi resgatado por equipes de bombeiros.

De acordo com a corporação, algumas estavam em cinco pranchas de stand up paddle e outras estavam a nado. O destino eram as Ilhas Tijucas. Na travessia, o grupo foi levado pelo vento para longe da rota prevista em direção a São Conrado, bairro vizinho à Barra, o que dificultou o retorno à praia.

“As pessoas já estavam a uma distância considerável da faixa de areia quando um dos participantes acionou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193”. Os bombeiros foram acionados e resgataram o grupo em jet skis. 

Conforme a nota dos bombeiros, o grupo passou por avaliações médicas e estava em boas condições, sem necessidade de encaminhamento para unidade hospitalar. 

Previsão do tempo

Segundo o sistema Alerta Rio da Prefeitura, a cidade teve registro de ventos fortes no início da manhã de hoje na estação Forte de Copacabana, na zona sul, e de ventos moderados nas estações da Marambaia e na Vila Militar, na zona oeste.

Nesta segunda-feira (31), a previsão é de nebulosidade variada na capital do Rio e sem chuva, mas entre terça (1°) e quarta-feira (2), a passagem de uma frente fria vai modificar as condições do tempo.

“O céu estará predominantemente nublado e há previsão de pancadas de chuva moderada/forte acompanhadas de raios entre a tarde de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, passando a chuva fraca a moderada isolada a partir do período da manhã de quarta”, informou, destacando que as temperaturas vão baixar.

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Edição:
Carolina Pimentel
Rio de Janeiro vento
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