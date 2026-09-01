Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de setembro de 2026

Independência do Brasil, proteção de mulheres e crianças são destaques

Neste mês de setembro, o Hoje é Dia destaca as duas maiores campanhas de conscientização do mês.

A primeira é o Setembro Amarelo, mobilização de prevenção ao suicídio, que está entre as três principais causas de morte em indivíduos de 15 a 44 anos. Em 2025, o programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, destacou como a campanha promove o aumento na procura por serviços de saúde mental e maior disposição para buscar ajuda.

Na TV Brasil, o Sem Censura falou sobre, em 2024, o trabalho do Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito disponível pelo telefone 188. Já a Agência Brasil trouxe uma abordagem diferente em reportagem no mesmo ano: a relação entre dependência da internet e ideação suicida.

A outra campanha do mês é o Setembro Verde, que visa conscientizar sobre a importância de promover a inclusão de pessoas com deficiência. A data tem seu ápice no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

No Brasil, são mais de 14 milhões de habitantes com essa condição, número que corresponde a 7,3% da população com dois anos ou mais de idade, segundo dados do IBGE.

A Radioagência Nacional abordou a necessidade de inclusão em reportagem do ano passado. Já a Agência Brasil denunciou, em 2023, que apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência no Brasil completa o ensino básico.

Comemoração cívica

A data mais lembrada deste mês é o 7 de Setembro, Dia da Independência. Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sempre preparam uma cobertura especial para a data.

Nesta reportagem de 2022, ano do Bicentenário da Independência, a Radioagência Nacional explicou como a data foi escolhida.

A TV Brasil também aproveitou a ocasião dos 200 anos para exibir a série especial Momentos da Independência. E, no ano seguinte, a Agência Brasil destacou como o 7 de Setembro é um momento para refletir sobre a história do país, desde que o Brasil declarou sua separação de Portugal, em 1822.

Salvando vidas

Em 27 de setembro temos o Dia Nacional de Doação de Órgãos. O programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, falou sobre a demanda crescente de órgãos e tecidos para as filas de transplantes, em edição de 2020.

A TV Brasil falou sobre a importância de avisar a família sobre o desejo de ser um doador, em edição de 2021 do Repórter Brasil.

Direitos das mulheres

O mês também traz efemérides que fortalecem a defesa dos direitos da população feminina. No dia 3 de setembro de 1981 entrou em vigor a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (em inglês, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), tratado internacional aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

No Brasil, neste ano o Senado aprovou um projeto de lei que criminaliza a misoginia, incorporando-a aos delitos combatidos pela Lei do Racismo.

O Caminhos da Reportagem, exibido pela TV Brasil em março deste ano, aprofundou o tema, analisando como o ódio às mulheres adquiriu novas roupagens com as redes sociais e a inteligência artificial.

Em 23 de setembro temos o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos, data instituída em 1999 na Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfico de Mulheres ou Crianças, realizada em Bangladesh.

O Revista Brasil, da Rádio Nacional, entrevistou em 2021 um professor de Direito sobre os desafios para combater esses crimes.

Em 2018 o Repórter Brasil, da TV Brasil, destacou que 70% das vítimas de tráfico humano são mulheres. E, em 2019, o mesmo programa falou sobre como o tráfico de pessoas sustenta um esquema internacional criminoso de prostituição.

Proteção de crianças e adolescentes

O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital) completa um ano este mês. A lei foi sancionada em 17 de setembro de 2025 e entrou em vigor em março deste ano.

O ECA Digital foi criado para coibir e endurecer as punições contra violações dos direitos do público infanto-juvenil nos meios digitais, como as redes sociais, sites na internet, aplicativos, jogos eletrônicos, serviços de vídeo e lojas virtuais de produtos e serviços voltados a este público ou que podem ser acessados por ele.

A nova lei foi explicada ponto a ponto em reportagens da Agência Brasil, da Rádio Nacional, e neste capítulo do podcast Ajudante Digital, da Radioagência Nacional. O tema também foi tratado com profundidade em entrevista no programa Sem Censura, da TV Brasil.

Comunicação pública

Em 12 de setembro a Rádio Nacional completa 90 anos de existência. Fundada em 1936 como uma emissora privada pertencente à Sociedade Rádio Nacional, ela passou a integrar os bens da União em 1940.

Quando começou a transmitir em ondas curtas, em 1942, se tornou uma das cinco mais potentes emissoras do mundo, com antenas dirigidas para todo o país e também para Estados Unidos, Ásia e Europa.

Ao longo de suas nove décadas, influenciou a identidade cultural brasileira e difundiu conteúdo para informar a população sobre seus direitos e promover a cidadania:

Hoje, como veículo integrante da EBC, são sete emissoras sob a mesma marca:

Rádio Nacional do Rio de Janeiro (FM 87,1 MHz | AM 1130 kHz)

Rádio Nacional São Paulo (FM 87,1 MHz)

Rádio Nacional AM Brasília (980 kHz)

Rádio Nacional FM Brasília (96,1 MHz)

Rádio Nacional São Luís (FM 93,7 MHz)

Rádio Nacional da Amazônia (OC 11.780KHz | 6.180KHz)

Rádio Nacional do Alto Solimões (FM 96,1 MHz)

Para celebrar os 90 anos, a Rádio Nacional resgata sua trajetória com uma série de audiodocumentários com 90 episódios diários, com cerca de seis minutos cada. O projeto reúne momentos emblemáticos, personagens marcantes, arquivos raros de acervo e outras curiosidades pouco conhecidas do público. Clique aqui e confira esse conteúdo especial.

Viva Maria

Ainda falando sobre os produtos da EBC, no dia 14 de setembro o Viva Maria, veiculado pela Rádio Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia, completa 45 anos no ar. Criado em 1981, o programa até hoje se constitui como espaço de expressão dos direitos civis, políticos e sociais das mulheres.

Com produção e apresentação da jornalista Mara Régia, o Viva Maria é referência no rádio brasileiro pelo seu pioneirismo e como instrumento de transformação na vida de milhares de brasileiras. Ouça aqui as edições do programa.

A comemoração do aniversário de 45 anos do programa contará com uma série especial produzida pela Rádio Nacional.

Entre 1º e 14 de setembro, serão exibidos 14 capítulos que vão revisitar a trajetória do Viva Maria, por meio de entrevistas, personagens, músicas, acontecimentos e registros preservados no acervo histórico do programa. Saiba mais clicando aqui.

Podcasts

O Dia Internacional do Podcast é comemorado em 30 de setembro. A data foi criada em 2014 pelo americano Steve Lee, para celebrar o formato de áudio digital que atrai milhões de ouvintes globalmente.

A comemoração conta com transmissões e participação de podcasters de todo o mundo. Para celebrar a data, fazemos aqui o convite para conferir os podcasts da Rádio Nacional e da Radioagência Nacional.

Cultura

Finalizando esta edição do Hoje é Dia com cultura, no dia 5 de setembro o cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury completaria 80 anos se estivesse vivo. Conhecido como uma das vozes mais poderosas do pop rock, o fundador da banda britânica Queen nasceu em Zanzibar, atual Tanzânia, em 1946, sob o nome de Farrokh Bulsara. Desde que criou a icônica banda em 1971, ao lado de Brian May, Roger Taylor e John Deacon, por 20 anos eles fizeram sucesso e surpreenderam os críticos com um rock progressivo, cheio de nuances e experiências. Clássicos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, e “I Want to Break Free” embalam gerações até hoje.

Infelizmente, Freddie perdeu a batalha contra o vírus da Aids em 1991, com apenas 45 anos de idade. Sua morte foi lembrada nesta edição de 2017 do História Hoje, da Rádio Nacional, e nesta reportagem de 2021 da Agência Brasil. O Momento Três, da Rádio Nacional, o homenageou em 2017, e o Fique Ligado, da TV Brasil, falou sobre sua extraordinária capacidade vocal, em edição exibida em 2020.

*Confira a lista completa de efemérides de Julho de 2026

Setembro de 2026 1º/9 Olympe de Gouges escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã durante a Revolução Francesa (235 anos) Setembro Verde - Campanha de inclusão das pessoas com deficiência e de promoção da doação de órgãos Setembro Amarelo - Campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio Primeiros casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo registrados no Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Justiça Criação do Projeto Minerva (56 anos) Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (79 anos) Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (49 anos) Nascimento da pintora paulista Tarsila do Amaral (140 anos) - considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina Dia do Profissional de Educação Física Inauguração da linha de bondes em Santa Teresa (130 anos) 2/9 Morte do jornalista ítalo-brasileiro Mino Carta Nascimento do letrista, compositor e cronista fluminense Aldir Blanc (80 anos) Nascimento da cantora e atriz fluminense Edyr de Castro (80 anos) - fez parte do grupo musical As Frenéticas Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro Fundação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (30 anos) 3/9 Morte do cineasta italiano naturalizado estadunidense Francesco Rosario Capra, o Frank Capra (35 anos) - tido como um dos mais importantes cineastas de sua geracão, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entre 1935 a 1939 Entra em vigor a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (em inglês: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) (45 anos) - tratado internacional aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), tida como uma declaração de direitos das mulheres 4/9 Leilão de Concessão do Túnel Santos-Guarujá Nascimento do compositor, pianista e diretor musical argentino Ariel Ramírez (105 anos) Nascimento da filósofa e educadora paulista Marilena Chauí (85 anos) Papa Francisco canoniza Madre Teresa de Calcutá, que passa a ser chamada Santa Teresa de Calcutá (10 anos) 5/9 Morte do cineasta fluminense Silvio Tendler Nascimento do ator, compositor, roteirista, comediante e apresentador fluminense Marcelo Adnet (45 anos) Nascimento do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (80 anos) - fundador da banda britânica Queen Nascimento do músico, maestro e professor brasileiro de origem polonesa Saul Herz Morelenbaum, o Henrique Morelenbaum (95 anos) Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída durante o "2º Encontro de Organizações e Movimentos da América" que referendou decisão do "Congresso Camponês da Bolívia" de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol Bartolina Sisa Maturana; juntamente com sua cunhada e também heroína aymara, Gregoria Apaza, que foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782 Dia da Amazônia 6/9 Estreia do programa "Música para a Juventude", na Rádio MEC (85 anos) - série de palestras com ilustrações musicais interpretadas pelo pianista J. Octaviano. A partir da década de 1950, se tornou uma produção de grande porte, com audições semanais que contavam com solistas de renome e regentes famosos, e tinha como um de seus grandes motores os ensaios da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), sob a direção do maestro Eleazar de Carvalho 7/9 Dia da Independência do Brasil A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (103 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (90 anos) Nascimento da ciclista catarinense Squel Stein (35 anos) - um dos maiores nomes do ciclismo BMX feminino Nascimento do cantor e compositor paulistano Maurício Alberto Kaiserman, o Morris Albert (75 anos) Nascimento do guitarrista, cantor e compositor estadunidense Charles Hardin Holley, o Buddy Holly (90 anos) Toma posse o presidente brasileiro João Goulart e inicia-se um curto período parlamentarista no país (65 anos) Inauguração do Panteão da Pátria (40 anos) 8/9 Morte da cantora fluminense Angela Ro Ro Nascimento do compositor alagoano Airton Amorim (105 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Fernanda Abreu (65 anos) Dia Mundial da Alfabetização - data reconhecida pela ONU Dia da Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade de São Paulo Fundação da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo (475 anos) - os portugueses venceram uma batalha contra os índios Goitacazes e, entusiasmados pela vitória, passaram a chamar o local de Ilha de Vitória 9/9 Início dos protestos no Nepal que posteriormente derrubariam o governo, em 13 de setembro Morte da pianista fluminense Magdalena Tagliaferro (40 anos) Morte do pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec (125 anos) - revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como Art Nouveau Morte do político e estadista chinês Mao Tsé-Tung (50 anos) John Lennon lança o álbum Imagine, como um tributo à paz (55 anos) Dia do Administrador 10/9 Nascimento do ex-tenista catarinense Gustavo Kuerten (50 anos) Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo 11/9 Condenação de Jair Bolsonaro na primeira turma do STF por 4 votos a 1 Nascimento do cronista e jornalista gaúcho Tarso de Castro (85 anos) - fundador da revista O Pasquim Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos responsabiliza o governo brasileiro pelas mortes dos guerrilheiros comunistas Carlos Lamarca, Carlos Marighella e José Campos Barreto e determina uma indenização às suas famílias (30 anos) Inaugurado o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro no 10.º aniversário dos Ataques de 11 de Setembro (15 anos) - é um memorial e um museu no local onde ficavam as torres do World Trade Center em Nova Iorque, Estados Unidos, destruídas nos ataques de 11 de setembro de 2001 Ataque às Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque (25 anos) - atentado conhecido como "Ataques de 11 de setembro de 2001" (ou "9/11"), quando dois aviões colidiram em ataques suicidas contra as torres do World Trade Center; um terceiro avião colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos; e a quarta aeronave caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia. Todos os ataques foram coordenados pela organização fundamentalista islâmica al-Qaeda Dia Nacional do Cerrado Criação da Fercal, Região Administrativa do Distrito Federal (70 anos) 12/9 Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (90 anos) Nascimento do poeta paulista Álvares de Azevedo (195 anos) Morte do regente cearense Eleazar de Carvalho (30 anos) Nascimento do músico paulista Roger Moreira (70 anos) - principal idealizador, compositor, guitarrista e vocalista da banda de rock Ultraje a Rigor Morte do político gaúcho e ex-presidente do Brasil Ernesto Geisel (30 anos) - foi um político e militar brasileiro, que entre 1974 e 1979 foi o 29º Presidente do Brasil, sendo o quarto na ditadura militar brasileira Inauguração do Memorial JK (45 anos) Inauguração do Theatro Municipal de São Paulo (115 anos) 13/9 Morte do músico alagoano Hermeto Pascoal Instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS (60 anos) Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei nº 12.646, de 16 de maio de 2012. Tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987 14/9 Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (45 anos) Nascimento do frade franciscano, cardeal e escritor catarinense Dom Frei Paulo Evaristo Arns (105 anos) Morte do cantor, compositor e instrumentista gaúcho Mateus Nunes, o Caco Velho (55 anos) - o apelido Caco Velho foi-lhe dado por sempre cantar a canção "Caco Velho", de Ary Barroso em suas apresentações Nascimento do jogador e treinador de futebol fluminense Tomás Soares da Silva, o Zizinho (105 anos) - foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo FIFA de 1950 e é o ídolo de Pelé. Em 1999 foi eleito o quarto maior jogador brasileiro de todos os tempos pela IFFHS Nascimento do cantor e compositor paranaense Arrigo Barnabé (75 anos) - expoente da Vanguarda Paulistana Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria. A apresentadora Mara Régia é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016 15/9 Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU Registro da romaria dos carros de boi da festa do Divino Pai Eterno de Trindade, em Goiás, como patrimônio imaterial brasileiro (10 anos) Registro da Ciranda do Nordeste, em Alagoas, Paraíba e Pernambuco, como patrimônio imaterial brasileiro (5 anos) 16/9 Morte do ator estadunidense Robert Redford Estreia do programa "Hora das Damas", na Rádio Nacional (90 anos) Morte de ativista feminista, bióloga e política paulista Bertha Lutz (50 anos) Nascimento do cantor e compositor de jazz estadunidense John Carl Hendricks, o John Hendricks (105 anos) Morte do compositor paulista Carlos Gomes (130 anos) Nascimento da atriz paulista Yara Amaral (90 anos) - conhecida por sua atuação no teatro, cinema e televisão, faleceu na tragédia do Bateau Mouche no Reveillon de 1988/89 Nascimento do cantor e compositor de samba fluminense José Flores de Jesus, o Zé Keti (105 anos) Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU 17/9 Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital), também conhecido como “Lei Felca”, para proteger crianças e adolescentes da “adultização” no ambiente digital Morte do militar e guerrilheiro fluminense Carlos Lamarca (55 anos) - militante da VPR, grupo de guerrilha brasileiro que lutou contra o regime militar Nascimento da cantora fluminense Eva Correia José Maria, a Evinha (75 anos) - integrante do Trio Esperança Início do movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos (15 anos) 18/9 Nascimento do técnico gaúcho Oswaldo Brandão (110 anos) - ídolo do Corinthians e do Palmeiras Promulgada Constituição de 1946, que em seu texto previa a mudança da capital da união para o Planalto Central do país (80 anos) Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001.Tem por fim marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a 1ª emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a 4ª do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito - a semana foi instituída pela Resolução Nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e que está ratificada no Artigo nº 326º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil 19/9 Nascimento do educador e filósofo pernambucano Paulo Freire (105 anos) Barco Sobral Santos II afunda no Porto de Óbidos, matando 300 pessoas no Pará (45 anos) 20/9 Nascimento do baterista de jazz estadunidense Foreststorn Hamilton, o Chico Hamilton (105 anos) O primeiro Festival de Cinema de Cannes é realizado, tendo sido adiado sete anos devido à Segunda Guerra Mundial (80 anos) - é um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo. Acontece todos os anos, no mês de maio, na cidade francesa de Cannes 21/9 Manifestações contra a PEC da Blindagem e contra projeto de lei de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de estado ocorrem em diversas cidades do país Nascimento do escritor britânico Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells (160 anos) - célebre autor de romances científicos, que durante o século XX se tornariam obras essenciais para o gênero da ficção científica, como os livros A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos Dilma Rousseff se torna a primeria mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (15 anos) Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com setembro ou outubro), continuando até ao seguinte pôr do sol Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer".Tem por finalidade marcar a data da fundação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) 22/9 Nascimento da atriz fluminense Odete Cipriano Serpa, a Yara Cortes (105 anos) Nascimento do violonista e compositor paulista Dilermando Reis (110 anos) - considerado por muitos o mais influente violonista do Brasil Dia Mundial Sem Carro Dia Nacional do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012; esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Dia do Contador Oscar Cox realiza o primeiro jogo de futebol do Rio de Janeiro no campo do Rio Cricket and Athletic Association (125 anos) - 1 a 1 entre um time de brasileiros e outro de ingleses, diante de um público de apenas 16 pessoas, das quais 11 eram tenistas sócios do Rio Cricket 23/9 Queda de avião no Mato Grosso, matando o arquiteto chinês Kongjian Yu, as cineastas Rubens Crispim Jr e Luis Fernando Feres da Cunha Ferraz Descoberta do oitavo planeta do sistema solar, Netuno (180 anos) Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU 24/9 Morte do cantor e compositor baiano Raimundo Cleto do Espírito Santo, o Tião Motorista (30 anos) Morte do religioso baiano José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel (55 anos) - fundador da União do Vegetal, religião de origem amazônica que utiliza em seu ritual o chá ayahuasca 25/9 Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (50 anos) Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro, Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil 26/9 Nascimento do escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo (90 anos) Nascimento da tenista estadunidense Serena Williams (45 anos) Nascimento do ator fluminense Eduardo Tornaghi (75 anos) Morte do escritor e diretor de novelas paulista Walter Avancini (25 anos) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem como objetivo marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857 com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos 27/9 Nascimento do instrumentista e compositor paulista Bonfíglio de Oliveira (135 anos) - considerado um dos maiores instrumentistas de seu tempo, ao lado de Pixinguinha e Luís Americano Dia de São Cosme e Damião no Candomblé e na Umbanda - segundo o Catolicismo, a data de comemoração é 26 de setembro Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª conferência da Organização Mundial do Turismo para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970; data reconhecida pela ONU Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos Tombamento como patrimônio material dos Jardins de Burle Marx em Brasília - conforme Decreto n º 33.224, do governo do Distrito Federal (15 anos) 28/9 Morte do escritor, poeta e ensaísta estadunidense Hermann Mellville (135 anos) - autor do clássico Moby Dick e Bartleby - o escrivão Nascimento do dramaturgo e cineasta fluminense Domingos de Oliveira (90 anos) Morte do trompetista, compositor e bandleader de jazz estadunidense Miles Davis (35 anos) Entra em vigor a Lei do Ventre Livre (155 anos) - a lei libertava todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco Dia Mundial da Raiva - comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva. Data reconhecida pela Organização Mundial de Saúde 29/9 Morte do jornalista esportivo paulista Paulo Soares, o Amigão Nascimento do pintor italiano Michelangelo Merisi, o Caravaggio (455 anos) 30/9 Estreia da ópera Malazarte, de Lorenzo Fernândez, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (85 anos) Estreia da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Theater auf der Wieden, em Viena (235 anos) Massacre de Babi Yar, durante a Segunda Guerra Mundial (85 anos) - calcula-se que mais de 33.000 judeus foram assassinados na região de Kiev, Ucrânia, em 36 horas Dia Internacional do Podcast Dia Internacional da Tradução - data reconhecida pela ONU Criação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais (Iepha-MG) (55 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

