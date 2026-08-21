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Homem é condenado a 24 anos de prisão por morte de mulher trans

Ele agrediu e estrangulou Bárbara em outubro de 2024
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2026 - 07:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 11/04/2025 - Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ. Foto: Diego Carvalho/TJ-RJ
© Diego Carvalho/TJ-RJ

O Conselho de Sentença do 2° Tribunal do Júri da Capital do Rio de Janeiro condenou Vitor Teodoro Cossich a 24 anos de reclusão pelo homicídio de Bárbara Vergetti Martins de Souza, mulher trans, de 34 anos. 

O motivo decorreu de desentendimento financeiro entre os envolvidos. A condenação dessa quinta-feira (20) tem a agravante de ser por motivo torpe e meio cruel.

O condenado também terá de pagar indenização no valor de R$ 30 mil aos familiares da vítima a título de reparação por danos morais.  O julgamento foi presidido pelo juiz Renan de Freitas Ongaratto.

O crime ocorreu na madrugada de 30 de outubro de 2024, na casa de Vitor.

De acordo com a denúncia, ele agrediu e estrangulou Bárbara, então estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense até a morte, após desentendimento sobre pagamento após relação sexual. 

Para conter e matar a vítima, ele usou arma de fogo falsa, um fio e um pano.
 

Edição:
Talita Cavalcante
Rio de Janeiro homicídio Tribunal do Júri
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